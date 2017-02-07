Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МИД Украины должен получить достойное место для нот протеста

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 0

украина днр мид права человека
МИД Украины должен получить достойное место для нот протеста

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России в связи с якобы имевшим место обстрелом самолета Ан-26 над Черным морем, сообщила в понедельник пресс-служба украинского ведомства.

"В дополнение к предыдущим заявлениям украинских официальных лиц, по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств, министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередной провокацией со стороны РФ — обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета военно-морских сил вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины", — говорится в сообщении.

Минобороны РФ в свою очередь выразило протест украинскому атташе в связи с опасным облетом украинским Ан-26 российских буровых вышек.

- А я как рядовой гражданин, не искушенный в дипломатии, просто изумляюсь на наш МИД, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, Украина отказалась принимать у себя нового российского посла взамен Зурабова. Сейчас есть только временный поверенный, а с него какой спрос? Сами ж украинцы заявили, что такого уровня представительства им достаточно. Нет посла, значит и ноты вручать некому. Ну можно для наглядности навесить на ворота посольства почтовый ящих в виде каменной задницы - вот в отверстие ноты и опускать...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы, чтобы каждый гражданин РФ получал от государства выплату гарантированного прожиточного минимума ежемесячно?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
06.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МИД Украины должен получить достойное место для нот протеста (0)
Правительство хочет состричь с нас еще 1 триллион рублей (0)
Первый осужденный по "закону Яровой" не донёс на знакомого моджахеда (3)
В Госдуме предложили запретить непарламентским партиям выдвигать кандидатов в президенты (15)
Минобороны удвоила закупку надувных танков и ракетных комплексов (9)
Фэсбы клянутся, что новый погранконтроль не помешает передвижению граждан союзного государства (0)
Состоялось первое за два с половиной года свидание политзаключённого Курамшина с женой (0)
Россияне стали экономить на сыре, колбасе и рыбе (5)
В Эстонии выгрузилась военная техника США (6)
Путин назначил главу департамента Москвы Решетникова и.о. губернатора Пермского края (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Опять они к нам в карман. Да нет там уже ничего! А они: "А если найду?"
Дарья Митина Дарья Митина: Чертoвщина с "Преиспoдней"
Максим Калашников Максим Калашников: КАК КУР В ОЩИП-2
Максим Калашников Максим Калашников: К завтрашнему суду над мухинцами
Максим Калашников Максим Калашников: Заявление Комитета 2501 по событиям в Донбассе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss