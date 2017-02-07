МИД Украины должен получить достойное место для нот протеста

Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России в связи с якобы имевшим место обстрелом самолета Ан-26 над Черным морем, сообщила в понедельник пресс-служба украинского ведомства.

"В дополнение к предыдущим заявлениям украинских официальных лиц, по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств, министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередной провокацией со стороны РФ — обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета военно-морских сил вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины", — говорится в сообщении.

Минобороны РФ в свою очередь выразило протест украинскому атташе в связи с опасным облетом украинским Ан-26 российских буровых вышек.

- А я как рядовой гражданин, не искушенный в дипломатии, просто изумляюсь на наш МИД, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, Украина отказалась принимать у себя нового российского посла взамен Зурабова. Сейчас есть только временный поверенный, а с него какой спрос? Сами ж украинцы заявили, что такого уровня представительства им достаточно. Нет посла, значит и ноты вручать некому. Ну можно для наглядности навесить на ворота посольства почтовый ящих в виде каменной задницы - вот в отверстие ноты и опускать...