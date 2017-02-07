Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Глава Бурятии Наговицын подал в отставку

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 0

Глава Бурятии Наговицын подал в отставку

Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын заявил во вторник журналистам, что намерен обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий.

"Несмотря на то, что срок заканчивается в мае, заявление освободить меня от занимаемой должности написал именно сейчас, и использовать мой потенциал именно сейчас. Использовать в дальнейшем на государственной должности для того, чтобы я мог приносить пользу и стране, и республике. У меня есть здоровье, силы достаточные… У меня нет сейчас места, которое я бы мог назвать", - цитирует РИА Новости Наговицына.

При этом он отметил, что "это был очень обдуманный с моей стороны шаг, и никто меня к этому решению не подталкивал".

По словам Наговицына, он не намерен баллотироваться на третий срок. "Должна быть ротация… Это верно. При ротации приходит новая свежая волна, она оживляет всю экономику и взаимодействие оживляет", — пояснил глава Бурятии.

При этом, пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев сообщил, что "решение об отставке было неожиданным для всех".

60-летний единоросс Вячеслав Наговицын возглавлял Бурятию с 2007 года, сначала на должности президента, а потом — главы республики.

Напомним, накануне о своей досрочной отставке заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. В воскресенье, 5 февраля, газета «Ведомости» сообщила о возможной отставке пяти губернаторов. По словам собеседников издания, «под пристальным вниманием» находились главы Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, а также главы Бурятии и Пермского края.

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы, чтобы каждый гражданин РФ получал от государства выплату гарантированного прожиточного минимума ежемесячно?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
06.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Правозащитники заявили о восьмикратном росте случаев ограничения свободы интернета в России (0)
Полиция задержала активиста Марка Гальперина (0)
Глава Бурятии Наговицын подал в отставку (0)
МИД Украины должен получить достойное место для нот протеста (1)
Правительство хочет состричь с нас еще 1 триллион рублей (9)
Первый осужденный по "закону Яровой" не донёс на знакомого моджахеда (4)
В Госдуме предложили запретить непарламентским партиям выдвигать кандидатов в президенты (20)
Минобороны удвоила закупку надувных танков и ракетных комплексов (10)
Фэсбы клянутся, что новый погранконтроль не помешает передвижению граждан союзного государства (0)
Состоялось первое за два с половиной года свидание политзаключённого Курамшина с женой (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мир докатился до такого сюра...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Опять они к нам в карман. Да нет там уже ничего! А они: "А если найду?"
Дарья Митина Дарья Митина: Чертoвщина с "Преиспoдней"
Максим Калашников Максим Калашников: КАК КУР В ОЩИП-2
Максим Калашников Максим Калашников: К завтрашнему суду над мухинцами
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss