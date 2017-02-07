Глава Бурятии Наговицын подал в отставку

Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын заявил во вторник журналистам, что намерен обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий.

"Несмотря на то, что срок заканчивается в мае, заявление освободить меня от занимаемой должности написал именно сейчас, и использовать мой потенциал именно сейчас. Использовать в дальнейшем на государственной должности для того, чтобы я мог приносить пользу и стране, и республике. У меня есть здоровье, силы достаточные… У меня нет сейчас места, которое я бы мог назвать", - цитирует РИА Новости Наговицына.

При этом он отметил, что "это был очень обдуманный с моей стороны шаг, и никто меня к этому решению не подталкивал".

По словам Наговицына, он не намерен баллотироваться на третий срок. "Должна быть ротация… Это верно. При ротации приходит новая свежая волна, она оживляет всю экономику и взаимодействие оживляет", — пояснил глава Бурятии.

При этом, пресс-секретарь главы республики Александр Мальцев сообщил, что "решение об отставке было неожиданным для всех".

60-летний единоросс Вячеслав Наговицын возглавлял Бурятию с 2007 года, сначала на должности президента, а потом — главы республики.

Напомним, накануне о своей досрочной отставке заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. В воскресенье, 5 февраля, газета «Ведомости» сообщила о возможной отставке пяти губернаторов. По словам собеседников издания, «под пристальным вниманием» находились главы Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, а также главы Бурятии и Пермского края.