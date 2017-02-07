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Московский листок

Полиция задержала активиста Марка Гальперина

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 0

Полиция задержала активиста Марка Гальперина

Столичная полиция задержала оппозиционного активиста Марка Гальперина, неоднократно участвовавшего в несанкционированных акциях протеста. Как сообщил Гальперин в своем фейсбуке, полицейские выбили дверь в его квартиру в Москве. По его словам, прежде неизвестные в течение получаса звонили ему в дверь, но не представлялись. Позже активист сообщил, что находится в автозаке.

По словам адвоката Гальперина Ксении Костроминой, в квартире активиста прошли обыски. "В настоящее время в квартире Гальперина проходит обыск, в ближайшее время он будет допрошен, но пока мы не знаем, в рамках какого дела и в каком процессуальном статусе ", - цитирует ТАСС адвоката.

Ранее в отношении Гальперина было возбуждено уголовное дело за участие в несанкционированных акциях протеста.

Согласно данным правоохранительных органов, с 6 августа 2014 года по 15 января 2015 года Гальперин неоднократно участвовал в несанкционированных акциях на Манежной площади. Он более двух раз в течение 180 дней привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение организации либо проведения митингов").

Эти нарушения стали поводом для возбуждения в его отношении уголовного дела по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикета"), предусматривающей максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В настоящее время единственным отбывающим срок по этой статье является оппозиционный активист Ильдар Дадин.

 



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