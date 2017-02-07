Правозащитники заявили о восьмикратном росте случаев ограничения свободы интернета в России

Международная правозащитная группа "Агора" зафиксировала в 2016 году почти восьмикратный рост случаев ограничения свободы интернета, говорится в ежегодном докладе "Свобода интернета 2016". Всего в 2016 году правозащитники зарегистрировали 116103 факта ограничения свободы интернета в России. В 2015 году было зафиксировано чуть более 15 тысяч подобных случаев.

При этом, число случаев уголовного преследования, связанного с деятельностью в интернете, выросло в 1,5 раза - с 202 до 298. По данным «Агоры», в 2015 году были осуждены на реальный срок за посты в интернете 18 человек, в 2016-м — уже 29. Также, более чем в три раза — с 7300 до 24 тысяч — выросло число судебных решений, связанных с запретом на распространение информации в интернете.

Авторы доклада отмечают, что в 2016 году было принято не менее 97 законодательных инициатив, связанных с регулированием интернета, большинство из которых накладывали ограничения на распространение информации или облегчали «слежку за гражданами».

Пользователи интернета более 30 субъектов РФ общим числом жителей более 82 млн человек в 2016 году столкнулись с серьезным давлением, отмечают в "Агоре".

В частности, значительно ухудшилась ситуация в Северной Осетии, Хакасии, Марий Эл, Чувашии, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Костромской, Курганской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургский, Свердловской, Тверской, Тюменской областях, а также Пермском крае.