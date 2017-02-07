Почти 80% россиян считают Китай другом и партнером

Большинство россиян (50%) считают Китай стратегическим партнером и дружественным государством (27%), и всего 15% видят в КНР экономического или политического соперника, передает Интерфакс со ссылкой на данные январского опроса ВЦИОМ.
При этом, 37% респондентов заявили, что в следующие десятилетия Китай будет союзником России, а 38% — близким компаньоном. 14% опрошенных полагают, что Китай станет для России опасным соседом, а 2% — противником.
Кроме того, 18% участников опроса предложили ввести зеркальные меры в связи с сообщениями о размещении Китаем на границе с Россией стратегических ракет. 16% респондентов заявили, что России необходимо быть более бдительней и отслеживать ситуацию. При этом, каждый четвертый считает, что на этот факт можно не обращать внимания.
В случае обострения отношений Китая и США россияне выступают за сохранение нейтралитета со стороны РФ (53%). Еще 29% считают, что Москве следует оказать Пекину осторожную поддержку, но продолжать диалог с обеими сторонами, 6% предложили поддержать Вашингтон, а 4% - КНР в открытую.
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ищем бандеровцев написал 07.02.2017 13:30
Во-первых, враги - не украинцы, а бандеровцы. Это не одно и то же.
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Не говорите больше таких глупостей если хотите казаться адекватной.
Бандеровцы живут только в российских телевизорах. А зеленые человечки без опознавательных знаков убивают на Донбассе жителей Донецка и Луганска , которые мечтают освободить свои города от неизвестно откуда принесших войну в их дома. Они самые мотивированные и составляют костяк ВСУ. И где тут бандеровцы?
Лера написал 07.02.2017 13:05
kerg написал 07.02.2017 12:38
фыва-23 написал 07.02.2017 12:38
Лис написал 07.02.2017 12:24