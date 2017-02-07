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Московский листок

Мавзолей Ленина закроют на профилактику до середины апреля

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 2

Мавзолей Ленина закроют на профилактику до середины апреля

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей на два месяца – с 16 февраля по 16 апреля – в связи с проведением плановых профилактических работ, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСО.

В этот период специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений работают с забальзамированным телом Ленина, раз в несколько лет вождю меняют костюм.

Во время биохимических работ в самом Мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры. Благодаря новейшим достижениям науки, тело Ленина, забальзамированное в 1924 году, может сохраняться неопределенно долгое время.

Отмечается, что последний раз Мавзолей Ленина закрывали для посетителей на два месяца в связи с проведением таких работ в феврале-апреле 2015 года.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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для собянина
место написал 07.02.2017 13:30
подготовят
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Во, как!
Ёрничающий написал 07.02.2017 12:52
Для Путина готовят?!
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