Собянинское "Чудо техники" пока немного в перьях...

Городской интернет-агрегатор по ремонту цифровых устройств "Чудо техники" теперь работает по всей столице, за исключением Зеленограда и Новой Москвы. Об этом сообщает портал мэра столицы.

"Чудо" функционирует примерно по такому же принципу, как и агрегаторы такси: на единой онлайн-платформе собираются заявки на ремонт и распределяются между проверенными сервисами по ремонту цифровой техники.

Вот только такси вы можете вызвать в любую точку города, а нововведение работает мягко говоря не везде - две трети площади столицы не обслуживается. Это что выходит, та часть жителей Москвы, которая, кстати, и стала москвичами именно стараниями мэра Собянина, имеет устойчивое поражение если не в правах, то в возможностях?

Нет, если бы это была просто частная контора, то никаких вопросов, не можешь выехать в Зеленоград - твое дело. Но ведь услуга позиционируется как городская, с рекламой аж на самой первой странице Новостей Яндекса, куда ФОРУМу.мск путь теперь заказан (да, вот такие теперь "новости"). И имеет целый раздел на портале городских услуг (мы не имеем даже битой ссылки, хотя работаем в зоне .msk с 1998 года) - я как горожанин воспринимаю это именно как городскую услугу. А мне сообщают - извини, дорогой, но ты со своей пропиской в Новой Москве "недомосквич" пока...

Ну ладно, прописка позволяет, ищу марку своего телефона - у меня "Алкатель". А у "городской услуги" такой марки не определяется. Звоню, спрашиваю - оказывается, они принимают в ремонт только 10 брендов, а с остальными - как хочешь. Причем речь не о каких-то загадчных китайских компаниях, а о мировых брендах - "Asus" есть, а "Аcer" нет, ZTE имеется, а HTC отсутствует. Не знаю, что там думает ФАС, а у меня ощущение недобросовестной конкуренции - правительство Москвы явным образом "подыгрывает" одним фирмам, а другие просто "не замечает"...

Такое немножко колхозное управление, в стиле "а мы не знали"...

Напоминает нововведение с прокатом велосипедов - теперь в Москве далеко не везде проедешь на автомобиле, зато есть возможность добраться на велике. Сегодня в столице минус 22 градуса - желаю увидать Собянина, крутящего педали через сугробы. Просто мечтаю. Чтоб с персональной антипримерзайкой для сиденья, в ушанке Stockmann, потому что других в нынешней Москве не купишь.

А.Б.