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Московский листок

Реальная пенсия в России оказалась на 15% меньше официальной

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 0

Реальная пенсия в России оказалась на 15% меньше официальной

Средняя пенсия в России почти на 15% меньше официальной и составляет 10557 рублей, сообщает информационная служба Общественного Телевидения России, собрав информацию от зрителей со всей страны.

По данным Росстата, средняя пенсия по стране составляет 12 080 рублей, однако в реальности, по данным телеканала, она на 15% меньше, а в некоторых регионах разница получается и того больше. Так, Адыгея – Росстат говорит, что в среднем люди получают по 10 600 р. пенсии, средняя цифра от зрителей 8 600, что на одну пятую меньше.

Выборочные сообщения от российских пенсионеров, присланные в рубрику «Реальные цифры» (орфография и пунктуация авторов сохранена).

«Я предлагаю очень простой и гуманный способ. Пенсии отменить. Работать всем до 65 лет. Если не умер раньше, в 65 получать ампулу с ядом. Тортиком ее заел и помер. И государство денег на тебя, старика, не тратит, и сам не занимаешь поликлиники, общественный транспорт, очереди не создаешь, не нервируешь сытых и молодых своим голодным и нищим видом».

«15 лет работал в читинской обл на хим комбинате по переработке и обогащении урана 235. Пенсия была бы в СССР 180-200р. Сейчас 12 000 р. Вопрос - за что так с нами поступили? Виталий Б. (Ивановская область)»

«Стаж 30 лет. Рассчитывал на максимальную в СССР = 132р. А вышло 7060р. Выжить невозможно! С уважением Павел из Тольятти»

«Я инвалид-2-гр. Пожизненно, добавка к пенсии 48р. Как жить? взять верёвку и вздёрнуться. с уважением Тверс.обл. Г.КИМРЫ, Я ЗНАЮ ЧТО НЕЧЕГО НЕ ИЗМЕНЮ,НО КРИК ДУШИ»

«Размер моей пенсии 8055руб это ниже прожиточного минимума на 446 руб. Стаж мой 25 лет, возраст 61 год, как такое возможно? (Удмуртская Республика)»

«Общий стаж - 36 лет. Выслуга педагогическая - 25 лет. Пенсия - 8500 руб. ЖКХ забирает - 4500 руб. Как жить СОС!!! Саратов. Ольга Васильевна»

«Пенсия 6900 ,плата за квартиру без света 6100, 32 года стажа. Как жить если не работать? И как работать, если нет сил? (Московская область)»

«Северных 13.5 лет, общий стаж 36 лет и на 1.5 ставки всегда работала, ветеран труда, а пенсия 11700, работаю. С ув. Любовь Александровна, Ростовская обл».

«Придет пенсионный возраст в тюрьму сяду, там не хуже чем у простых пенсионеров. Полное гос обеспечение. (Московская область)»

«У меня стаж 52 год, а пенсия 17т.руб. плачу жкх 8т.руб. +4т.р. лекарства, на что жить,ещё одеться надо. живу в пермском крае. и невздумайте повышать пенс.возвраст-получим революцию. (Пермский край)»

«Мне 58, за последние два года уже во второй раз попадаю под сокращение (заставляют увольняться). А устроиться не могу т.к. мой возраст работодателя не устраивает! В нашей стране пенсионный возраст можно поднять только в гос думе (Республика Татарстан)».

 

Пенсии в регионах Россиии

Регион

Минимальное значение по опросу ОТР

Максимальное значение по опросу ОТР

Среднее значение по опросу ОТР

Данные Росстата

Республики

 

 

 

 

Республика Адыгея

8138

9000

8569

10600,3

Республика Алтай

8000

9450

8725

10807,2

Республика Башкортостан

7600

11594

9087

11419,7

Республика Бурятия

8751

13000

10728

11251,4

Республика Дагестан

7300

16277

10081

9405,7

Республика Ингушетия

13000

13000

13000

10159,1

Республика Кабардино-Балкария

7128

11000

8876

9550,3

Республика Калмыкия

5568

5568

5568

10306,2

Республика Карачаево-Черкесия

 

 

 

10329,3

Республика Карелия

8649

18400

13912

14870,2

Республика Коми

8160

20000

14128

15483,6

Республика Крым

7646

7646

7646

11460,5

Республика Марий Эл

10058

14357

11638

10698,5

Республика Мордовия

7820

13000

10318

10801

Республика Саха (Якутия)

12800

18000

14996

16640,1

Республика Северная Осетия — Алания

7300

11800

9167

10771,8

РеспубликаТатарстан

6500

15000

9593

11593,7

Республика Тыва

9887

15000

12496

11555,4

Республика Удмуртия

8502

14875

11169

11780,3

Республика Хакасия

8100

12800

10450

11858,8

Республика Чечня

8500

8500

8500

10411,1

Республика Чувашия

6800

15700

10053

10901,4

Края

 

 

 

 

Алтайский край

6900

15000

9690

11072,9

Забайкальский край

6500

13000

8425

11171,3

Камчатский край

8000

16000

12000

18860,5

Краснодарский край

6400

14000

9647

11080,8

Красноярский край

7000

14291

10398

12994,2

Пермский край

7300

14000

11040

11942,2

Приморский край

3300

15600

9975

12362,3

Ставропольский край

6500

30000

10455

10802,7

Хабаровский край

9342

15700

12263

14123

Области

 

 

 

 

Амурская область

6800

8800

8360

12171,7

Архангельская область

8400

14198

11199

15162

Астраханская область

6519

8963

7603

10683,7

Белгородская область

6956

9600

8284

11638,7

Брянская область

6600

13400

9510

11266,1

Владимирская область

8400

13000

10506

11870,9

Волгоградская область

7154

12740

9114

11304,8

Вологодская область

9800

13650

11742

12407,8

Воронежская область

5617

13000

8692

11148,3

Ивановская область

6000

12200

8650

11488,6

Иркутская область

6800

12804

9379

12483,2

Калининградская область

7264

15000

10165

11491,9

Калужская область

8300

17000

11267

12141,4

Кемеровская область

6995

13000

9068

12107,5

Кировская область

7500

12500

9721

11756,1

Костромская область

7337

12000

9175

11379,2

Курганская область

8500

15936

10359

11077,5

Курская область

7400

9920

8660

10915,1

Ленинградская область

6690

11500

9176

12439,1

Липецкая область

8105

11000

10176

11350,5

Магаданская область

21000

21000

21000

19360,8

Московская область

6400

15396

11141

13019,9

Мурманская область

9088

14700

12668

16634,5

Нижегородская область

6400

50000

12444

11870,3

Новгородская область

7200

10000

8567

11822,5

Новосибирская область

5600

14000

9643

11859,2

Омская область

6308

12300

8220

11372,6

Оренбургская область

7000

14000

11940

10975,5

Орловская область

8640

9100

8870

11642

Пензенская область

7631

13000

9092

11007,9

Псковская область

7643

12000

9634

11432,2

Ростовская область

5700

27500

10388

10995

Рязанская область

10500

13600

12133

11467,2

Самарская область

7124

13300

9439

11809,4

Саратовская область

6450

13300

8445

10926,6

Сахалинская область

8970

8970

8970

16343,7

Свердловская область

6264

16200

10455

12518,1

Смоленская область

8300

10317

9270

11380,9

Тамбовская область

6800

8500

7650

10698,9

Тверская область

7000

16940

10699

11708,1

Томская область

8120

12562

10936

13242

Тульская область

11500

18316

14039

11874,8

Тюменская область

8500

14386

11421

15887,8

Ульяновская область

6765

12036

8850

11042,7

Челябинская область

5641

23000

11160

11922,9

Ярославская область

7930

12000

9965

12180,7

Города федерального значения

 

 

 

 

Москва

7440

17400

14948

13095,4

Санкт-Петербург

6101

14000

10353

13739,5

Севастополь

 

 

 

12544,4

Автономная область

 

 

 

 

Еврейская АО

8000

12848

9716

11757,4

Автономные округа

 

 

 

 

Ненецкий АО

14300

16000

15150

18875,2

Ханты-Мансийский АО — Югра

9000

24000

16241

18357,7

Чукотский АО

 

 

 

22287,4

Ямало-Ненецкий АО

18800

18800

18800

18445,6

Российская Федерация

8009

14405

10557

12080,9

Напомним, накануне глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что после проведенной единовременной выплаты и компенсаций средний размер ежемесячной пенсии в России составляет более 14 тысяч рублей.

"В результате этих мер пенсии увеличиваются до 13,620 рублей, а с учетом пяти тысяч единовременной выплаты - до 14 тысяч рублей", - сказал Дроздов. Он уточнил, что средняя сумма даже несколько превышает 14 тыс.рублей. "Это более чем на 2,1% больше, чем инфляция, т.е. мы обеспечиваем реальный рост пенсий", - сказал Дроздов.

 



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