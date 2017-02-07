Реальная пенсия в России оказалась на 15% меньше официальной

Средняя пенсия в России почти на 15% меньше официальной и составляет 10557 рублей, сообщает информационная служба Общественного Телевидения России, собрав информацию от зрителей со всей страны.
По данным Росстата, средняя пенсия по стране составляет 12 080 рублей, однако в реальности, по данным телеканала, она на 15% меньше, а в некоторых регионах разница получается и того больше. Так, Адыгея – Росстат говорит, что в среднем люди получают по 10 600 р. пенсии, средняя цифра от зрителей 8 600, что на одну пятую меньше.
Выборочные сообщения от российских пенсионеров, присланные в рубрику «Реальные цифры» (орфография и пунктуация авторов сохранена).
«Я предлагаю очень простой и гуманный способ. Пенсии отменить. Работать всем до 65 лет. Если не умер раньше, в 65 получать ампулу с ядом. Тортиком ее заел и помер. И государство денег на тебя, старика, не тратит, и сам не занимаешь поликлиники, общественный транспорт, очереди не создаешь, не нервируешь сытых и молодых своим голодным и нищим видом».
«15 лет работал в читинской обл на хим комбинате по переработке и обогащении урана 235. Пенсия была бы в СССР 180-200р. Сейчас 12 000 р. Вопрос - за что так с нами поступили? Виталий Б. (Ивановская область)»
«Стаж 30 лет. Рассчитывал на максимальную в СССР = 132р. А вышло 7060р. Выжить невозможно! С уважением Павел из Тольятти»
«Я инвалид-2-гр. Пожизненно, добавка к пенсии 48р. Как жить? взять верёвку и вздёрнуться. с уважением Тверс.обл. Г.КИМРЫ, Я ЗНАЮ ЧТО НЕЧЕГО НЕ ИЗМЕНЮ,НО КРИК ДУШИ»
«Размер моей пенсии 8055руб это ниже прожиточного минимума на 446 руб. Стаж мой 25 лет, возраст 61 год, как такое возможно? (Удмуртская Республика)»
«Общий стаж - 36 лет. Выслуга педагогическая - 25 лет. Пенсия - 8500 руб. ЖКХ забирает - 4500 руб. Как жить СОС!!! Саратов. Ольга Васильевна»
«Пенсия 6900 ,плата за квартиру без света 6100, 32 года стажа. Как жить если не работать? И как работать, если нет сил? (Московская область)»
«Северных 13.5 лет, общий стаж 36 лет и на 1.5 ставки всегда работала, ветеран труда, а пенсия 11700, работаю. С ув. Любовь Александровна, Ростовская обл».
«Придет пенсионный возраст в тюрьму сяду, там не хуже чем у простых пенсионеров. Полное гос обеспечение. (Московская область)»
«У меня стаж 52 год, а пенсия 17т.руб. плачу жкх 8т.руб. +4т.р. лекарства, на что жить,ещё одеться надо. живу в пермском крае. и невздумайте повышать пенс.возвраст-получим революцию. (Пермский край)»
«Мне 58, за последние два года уже во второй раз попадаю под сокращение (заставляют увольняться). А устроиться не могу т.к. мой возраст работодателя не устраивает! В нашей стране пенсионный возраст можно поднять только в гос думе (Республика Татарстан)».
Пенсии в регионах Россиии
Регион
Минимальное значение по опросу ОТР
Максимальное значение по опросу ОТР
Среднее значение по опросу ОТР
Данные Росстата
Республики
Республика Адыгея
8138
9000
8569
10600,3
Республика Алтай
8000
9450
8725
10807,2
Республика Башкортостан
7600
11594
9087
11419,7
Республика Бурятия
8751
13000
10728
11251,4
Республика Дагестан
7300
16277
10081
9405,7
Республика Ингушетия
13000
13000
13000
10159,1
Республика Кабардино-Балкария
7128
11000
8876
9550,3
Республика Калмыкия
5568
5568
5568
10306,2
Республика Карачаево-Черкесия
10329,3
Республика Карелия
8649
18400
13912
14870,2
Республика Коми
8160
20000
14128
15483,6
Республика Крым
7646
7646
7646
11460,5
Республика Марий Эл
10058
14357
11638
10698,5
Республика Мордовия
7820
13000
10318
10801
Республика Саха (Якутия)
12800
18000
14996
16640,1
Республика Северная Осетия — Алания
7300
11800
9167
10771,8
РеспубликаТатарстан
6500
15000
9593
11593,7
Республика Тыва
9887
15000
12496
11555,4
Республика Удмуртия
8502
14875
11169
11780,3
Республика Хакасия
8100
12800
10450
11858,8
Республика Чечня
8500
8500
8500
10411,1
Республика Чувашия
6800
15700
10053
10901,4
Края
Алтайский край
6900
15000
9690
11072,9
Забайкальский край
6500
13000
8425
11171,3
Камчатский край
8000
16000
12000
18860,5
Краснодарский край
6400
14000
9647
11080,8
Красноярский край
7000
14291
10398
12994,2
Пермский край
7300
14000
11040
11942,2
Приморский край
3300
15600
9975
12362,3
Ставропольский край
6500
30000
10455
10802,7
Хабаровский край
9342
15700
12263
14123
Области
Амурская область
6800
8800
8360
12171,7
Архангельская область
8400
14198
11199
15162
Астраханская область
6519
8963
7603
10683,7
Белгородская область
6956
9600
8284
11638,7
Брянская область
6600
13400
9510
11266,1
Владимирская область
8400
13000
10506
11870,9
Волгоградская область
7154
12740
9114
11304,8
Вологодская область
9800
13650
11742
12407,8
Воронежская область
5617
13000
8692
11148,3
Ивановская область
6000
12200
8650
11488,6
Иркутская область
6800
12804
9379
12483,2
Калининградская область
7264
15000
10165
11491,9
Калужская область
8300
17000
11267
12141,4
Кемеровская область
6995
13000
9068
12107,5
Кировская область
7500
12500
9721
11756,1
Костромская область
7337
12000
9175
11379,2
Курганская область
8500
15936
10359
11077,5
Курская область
7400
9920
8660
10915,1
Ленинградская область
6690
11500
9176
12439,1
Липецкая область
8105
11000
10176
11350,5
Магаданская область
21000
21000
21000
19360,8
Московская область
6400
15396
11141
13019,9
Мурманская область
9088
14700
12668
16634,5
Нижегородская область
6400
50000
12444
11870,3
Новгородская область
7200
10000
8567
11822,5
Новосибирская область
5600
14000
9643
11859,2
Омская область
6308
12300
8220
11372,6
Оренбургская область
7000
14000
11940
10975,5
Орловская область
8640
9100
8870
11642
Пензенская область
7631
13000
9092
11007,9
Псковская область
7643
12000
9634
11432,2
Ростовская область
5700
27500
10388
10995
Рязанская область
10500
13600
12133
11467,2
Самарская область
7124
13300
9439
11809,4
Саратовская область
6450
13300
8445
10926,6
Сахалинская область
8970
8970
8970
16343,7
Свердловская область
6264
16200
10455
12518,1
Смоленская область
8300
10317
9270
11380,9
Тамбовская область
6800
8500
7650
10698,9
Тверская область
7000
16940
10699
11708,1
Томская область
8120
12562
10936
13242
Тульская область
11500
18316
14039
11874,8
Тюменская область
8500
14386
11421
15887,8
Ульяновская область
6765
12036
8850
11042,7
Челябинская область
5641
23000
11160
11922,9
Ярославская область
7930
12000
9965
12180,7
Города федерального значения
Москва
7440
17400
14948
13095,4
Санкт-Петербург
6101
14000
10353
13739,5
Севастополь
12544,4
Автономная область
Еврейская АО
8000
12848
9716
11757,4
Автономные округа
Ненецкий АО
14300
16000
15150
18875,2
Ханты-Мансийский АО — Югра
9000
24000
16241
18357,7
Чукотский АО
22287,4
Ямало-Ненецкий АО
18800
18800
18800
18445,6
Российская Федерация
8009
14405
10557
12080,9
Напомним, накануне глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что после проведенной единовременной выплаты и компенсаций средний размер ежемесячной пенсии в России составляет более 14 тысяч рублей.
"В результате этих мер пенсии увеличиваются до 13,620 рублей, а с учетом пяти тысяч единовременной выплаты - до 14 тысяч рублей", - сказал Дроздов. Он уточнил, что средняя сумма даже несколько превышает 14 тыс.рублей. "Это более чем на 2,1% больше, чем инфляция, т.е. мы обеспечиваем реальный рост пенсий", - сказал Дроздов.
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