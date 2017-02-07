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Московский листок

ЕСПЧ присудил 183000 евро гражданам РФ за нарушение прав на свободу собраний

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 0

ЕСПЧ присудил 183000 евро гражданам РФ за нарушение прав на свободу собраний

Европейский суд по правам человека обязал выплатить 183 тыс. евро группе россиян, подавших жалобу относительно нарушения их прав на свободу выражения и свободу собраний, говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ. С жалобой в суд обратились 23 россиянина, в числе которых правозащитник Лев Пономарев и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. По словам истцов, с 2009 по 2012 годы власти в России в той или иной мере препятствовали проведению в общей сложности 28 массовых акций. Большинство из этих акций — «Стратегия-31», участники которой проводили митинги каждое 31-е число месяца в защиту свободы собраний, гарантированной 31-ой статьей Конституции.

ЕСПЧ признал нарушение прав заявителей на средство правовой защиты, свободу собраний и объединений, а также свободу и личную неприкосновенность. Помимо этого, в деле с Львом Пономаревым, Сергеем Удальцовым и Евгением Ихловым ЕСПЧ увидел нарушение права на беспристрастные слушания в суде по жалобам на отказ в согласовании митингов. Отмечается, что каждый истец имеет право на компенсации в размере от 5000 до 7500 евро.

 



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