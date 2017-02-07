Путин поручил компенсировать расходы операторов связи на "пакет Яровой"

Президент России Владимир Путин, подписывая летом 2016 г. закон Яровой, поручил правительству поддержать операторов в связи с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции». Как сообщают «Ведомости», информация об этом поручении появилась на официальном портале правовой информации 6 февраля, но позже была удалена. Как рассказали изданию собеседники в операторах связи, требование находилось в закрытой части поручения президента правительству и ФСБ.

По данным издания, замминистра экономразвития Николай Подгузов направил в аппарат правительства письмо, где предложил компенсировать операторам расходы из фонда универсальных услуг связи, в который все операторы отчисляют 1,2% выручки, но на другие цели. Средства из фонда направляются в бюджет, а государство из него должно выделять аналогичную сумму «Ростелекому» на устранение цифрового неравенства.

Издание отмечает, что представители операторов связи отнеслись к такому предложению скептически, утверждая, что средств фонда просто не хватит. В прошлом году в него поступило всего 14,8 млрд руб., а расходы отрасли на исполнение закона Яровой операторы оценивали в несколько триллионов рублей. Средств фонда хватит, лишь если существенно сократить размеры хранимого трафика, считает один из собеседников.

Напомним, антитеррористические поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывают российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 г. хранить весь трафик клиентов – письма, файлы, разговоры, историю интернет-запросов – до шести месяцев, а сведения о самих фактах передачи информации – три года. По подсчетам сотовых операторов большой четверки – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2, затраты телекоммуникационных компаний на системы хранения трафика превысят 2 трлн рублей.