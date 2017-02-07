Путин поручил компенсировать расходы операторов связи на "пакет Яровой"

Президент России Владимир Путин, подписывая летом 2016 г. закон Яровой, поручил правительству поддержать операторов в связи с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции». Как сообщают «Ведомости», информация об этом поручении появилась на официальном портале правовой информации 6 февраля, но позже была удалена. Как рассказали изданию собеседники в операторах связи, требование находилось в закрытой части поручения президента правительству и ФСБ.
По данным издания, замминистра экономразвития Николай Подгузов направил в аппарат правительства письмо, где предложил компенсировать операторам расходы из фонда универсальных услуг связи, в который все операторы отчисляют 1,2% выручки, но на другие цели. Средства из фонда направляются в бюджет, а государство из него должно выделять аналогичную сумму «Ростелекому» на устранение цифрового неравенства.
Издание отмечает, что представители операторов связи отнеслись к такому предложению скептически, утверждая, что средств фонда просто не хватит. В прошлом году в него поступило всего 14,8 млрд руб., а расходы отрасли на исполнение закона Яровой операторы оценивали в несколько триллионов рублей. Средств фонда хватит, лишь если существенно сократить размеры хранимого трафика, считает один из собеседников.
Напомним, антитеррористические поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывают российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 г. хранить весь трафик клиентов – письма, файлы, разговоры, историю интернет-запросов – до шести месяцев, а сведения о самих фактах передачи информации – три года. По подсчетам сотовых операторов большой четверки – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2, затраты телекоммуникационных компаний на системы хранения трафика превысят 2 трлн рублей.
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СПИСОК ПРЕСТУПЛЕНИЙ БАНДГЛАВАРЯ ПУТИНА написал 07.02.2017 14:44
кто народу России поднял коммуналку в 20 - 30 раз, при геноцидно нищих зарплатах Простых Людей?
Это жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла. А не обама или трамп, не порошенка, не лондон.
Кто развязал войну с украиной? Это опять жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто попирает конституционные права Коренных Народов России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто ворует хлеб из наших ртов? Опять жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто обогащается на геноциде нищетой народа России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто организовал политический террор против нашего общества? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто превратил выборы в наглдый фарс, с участием одних своих политических марионеток? Лишив Коренные Народы России какого бы то ни было политического представительства? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто попирает даже свою собственную конституцию? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто одурачивает Народы России тотальной лживой пропагандой? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто клевещет на народы России, якобы народы поддерживают его военные преступления, на украине, в сирии и т.п.? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто виновен в деградации промышленности, науки, образования? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто раздаривает территории России китаю, шельф норвегии, собирается сливать Курильские острова Японии? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто лишает общество доступа к информации о реальном положении в стране? Цензурой, политическим террором. жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто стравил Россию со всеми соседями, со всем постсоветским пространством? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто ползуче сдает дальний восток китаю? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто списывает огромные долги зарубежным странам, при этом не списав ни копейки ограбленным и нищим гражданам России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто посадил Русского Патриота Квачкова в жидо- чекистский гулаг за разговор на кухне? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
И не одного Квачкова, а много Русских патриотов. За правду. жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто приказал жидам- чекистам в 1999г взрывать дома с Русскими Людьми, а сваливать на Чеченских Людей? А поймали московских жидов- чекистов в рязани, за минированием домов.
Кто приказал убить всех щекочихиных кто пытался расследовать это преступление?
Думаю и так очевидно кто.
Это бесконечный список тягчайших преступлений банды Путина Пархатого против России и ее народа.