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Московский листок

Опрос: 56% россиян считают себя счастливыми

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 0

Опрос: 56% россиян считают себя счастливыми

Свыше половины (56%) россиян считают себя счастливыми людьми, сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты декабрьского опроса, проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN при участии исследовательского холдинга "Ромир". Согласно исследованию, несчастными себя считают только 5% наших сограждан, еще треть не определились с выбором.

Отмечается, что по итогам 2016 года в общем рейтинге по уровню счастья Россия оказалась на 29 месте, таким образом поднявшись на одну строчку по сравнению с 2015 годом.

К наиболее "счастливым" странам относятся азиатские (Фиджи, Филиппины, Индонезия, Китай, Вьетнам, Бангладеш, Папуа Новая Гвинея, Таиланд и др.), а также латиноамериканские (Колумбия, Аргентина, Мексика, Эквадор, Перу и др.). В лидеры вышла и Исландия, в которой уровень счастья жителей достиг 70%.

Средний показатель счастья в странах "большой семерки" составил 48%, в Западной Европе - 45%. В странах БРИКС в среднем счастливы 63% жителей. В странах G-20 средний показатель достиг 60%.

Социологи отмечают, что чаще, чем в среднем по выборке, счастливыми себя называют женщины и респонденты до 55 лет. Уровень счастья среди представителей различных конфессий выше у христиан.

 



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