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Московский листок

Куда нас поведут путинские "люди-чипы"?

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 3

кризис путин революция госаппарат
Куда нас поведут путинские "люди-чипы"?

К вопросу о ни о чем. 

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Ефимова руководителем департамента экономической политики и развития Москвы взамен выбывшего губернаторствовать в Пермь Максима Решетникова.

О деятельности Максима Решетникова в Москве было известно мало, пожалуй, почти ничего. Хотя, вероятно, начальству такие вещи виднее. Родился в 1979 году в Перми, то есть новому главе края 37 лет. Это в тренде - новым губенатором Калининградской области назначен молодой человек, едва перешагнувший порог тридцатилетия, новым главой Севастополя тоже стал специалист "до сорока". Видимо, что-то такое есть в этом поколении, чего в более старших не имеется.

В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности "экономист-математик". В 2002 году получил специальность "лингвист-переводчик". Кандидат экономических наук. Одновременно в 2000-2005 годах — начальник отдела планирования бюджетных доходов и расходов, начальник отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель начальника главного управления экономики администрации Пермской области.

То есть планирование бюджетных доходов и расходов в Пермском крае настолько простая вещь, что начальником отдела можно назначать сразу выпускника вуза, а он при этом еще будет иметь достаточно сил и времени, чтобы освоить профессию лингвиста-переводчика и не отрываясь от руководства еще и защитить кандидатскую диссертацию по экономике? 

Бывал я в Перми и при губернаторе Трутневе, и при губернаторе Чиркунове (оба, кстати, хоть и разные, но весьма интересные, дельные люди), но вот про выраженную гениальность молодого чиновника Решетникова не слышал. А вот в Москве - слышали, отчего в 2007 году Решетников уже трудится на руководящей должности в Минрегионразвития, потом опять в Перми руководителем администрации губернатора, и тут же опять в Москву - директором департамента в правительстве РФ. А вот оттуда незаменивый специалист попадает в аппарат мэра Москвы, где вскоре становится министром экономического развития. У нас теперь все "развития" - экономического развития, развития межбюджетных отношений... Развития-то никакого не видно, зато все правильно называется. Ну страна-то развивающаяся...

Как можно заметить, стандартная биография - молодой человек со студенческой скамьи на руководящей работе в различных бюрократических структурах, разумеется, по восходящей, как-будто какая-то невидимая рука тянет его вверх. Это такая номенклатурная карьера, но отличающаяся от советской одним очень важным моментом - ни дня работы в реальном секторе. У номенклатурного советского руководителя обязательно в биографии должны быть и работа в реальном секторе на "простой" должности - лучше рабочим, но можно и инженером (как вариант служба в армии), а потом где-то и работа в народном хозяйстве на руководящей должности - директором завода, главным инженером, хотя бы освобжденным секретарем парткома завода. И что очень важно - и на больших должностях должна быть в биографии ротация - не только партийные органы, но и советские или министерство. Сейчас можно подняться до самых высот, не выходя из коридоров одного ведомства. Ну или во всяком случае, поднимаясь по одной вертикали, бюрократической.

В данном конкретном случае у нового губернатора Пермского края нет опыта работы с конкретными людьми и конкретными производствами - только опосредованно, "с бумажками". Зато универсальный специалист - можно менять кабинеты: Пермь, Москва, опять Пермь, а бумажки одни и те же. Вроде чипа: вынул, вставил, работает... И гораздо лучше, если чип свежего поколения. Как раз закончил вуз, когда Путин возглавил страну, никаких старых программ в кэше. Вся память новая.

А вот и его преемник в Москве.

Владимир Ефимов в 2003 году с отличием закончил МГИМО по специальности «экономика, финансы и кредит». И в 2004 году начал работу в Федеральной антимонопольной службе, сразу в должности заместителя начальника Управления по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ. Как раз в 2004 году в марте в ФАС пришел новый бессменный руководитель Артемьев.

Дальше карьера по восходящей из кабинета в кабинет ФАС, через 5 лет после вуза уже руководитель УФАС по Москве. А в 2011 году переходит в правительство Москвы, сразу министром. Эта министреская должность в правительстве столицы для молодого человека уже третья. Опытный руководитель, тоже ни дня в реальном секторе. Чистый кэш. Возраст чуть за тридцать.

Каковы результаты работы того и другого? Нам, гражданам, об этом даже не докладывают. Нас это как бы не касается. Начальству видней, кого назначать.

Каковы шансы, что такие люди хоть изредка станут вспоминать, что они "слуги народа" и такое прочее? Вопрос ни о чем... 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: рЫдактору
жд написал 07.02.2017 15:46
Да-да, Дмитрий, а по сколько лет заместительницам министра Авакова?
Это правило такое - обосри Россию, и тут же на Украине найдешь в 10 раз дерьмовей.
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Куда нас поведут
жидопутики? написал 07.02.2017 15:17
.
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рЫдактору
Дмитрий....г...Запорожье.. написал 07.02.2017 15:10
Куда и положено вести таким кадрам.К закрытию проекта кацапомойка по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а так же к окончательному решению кацапского вопроса.Ну не "Пермские моторы" этому деятелю возраждать.
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