Сирийский вояж "Адмирала Кузнецова" обошелся россиянам более чем в 7,5 млрд руб.

Сирийский поход тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и сопровождавшей его группы кораблей обошёлся российскому бюджету в 7,5–10 миллиардов рублей, сообщает РБК.

По подсчетам агентства, около половины этой суммы составили потери двух разбившихся палубных истребителей - от 4,5 до 6,7 млрд рублей. Стоимость 420 боевых вылетов палубной авиации составляет примерно 1,5 млрд руб., по 3,5 млн руб. на каждый вылет. Топливные расходы авианесущего крейсера и кораблей сопровождения суммарно составили от 1,1 млрд до 1,5 млрд рублей. Еще от 306,4 млн до 325,5 млн рублей ушло на питание личного состава и порядка 38,3 млн рублей на «боевые» надбавки.

Издание отмечает, что реальная стоимость похода может оказаться больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством.

В поход к берегам Сирии «Адмирал Кузнецов» в составе ударной корабельной группы Северного флота отправился 15 октября 2016 года. Помимо авианосца в группу вошли тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли (БПК) «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения — танкеры, буксиры. Цель похода — «обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана».

Отметим, что сегодня стало известно, что группа кораблей во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" возвращается домой. 8 февраля корабли войдут в Кольский залив, 9 февраля состоится торжественная церемония встречи кораблей во главе с "Кузнецовым" на главной базе флота, Североморске.