Правительство пообещало малоимущим россиянам продовольственные карты

Минпромторг намерен в 2017 году запустить программу продовольственной помощи социально не защищенным слоям населения, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — сказал он на заседании фракции «Единой России» в Госдуме. По его словам, речь идет о перечислении нуждающимся россиянам на специальные карты баллов или бонусов для покупки продуктов российского производства.

«Мы с вами решаем две задачи. С одной стороны - обеспечиваем адресную поддержку определенным категориям граждан, которые не могу себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи - то есть определенный набор продуктов. Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки. Такая система работает во многих странах мира», - цитирует чиновника ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что программа рассчитана на то, чтоб потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. «Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», - заключил он.

Напомним, что согласно данным Росстата, в России за чертой бедности проживает 20,3 млн человек или 13,9% населения страны. Падение доходов россиян за 2016 год составило 5,9%, что на 84% больше, чем годом ранее и в восемь раз - по сравнению с 2014 годом.

Как отмечают эксперты ВШЭ, в минувшем году почти половина россиян (41%) испытывала трудности с приобретением различных товаров, 11% — с покупкой продуктов питания).