Трамп заявил, что не знает Путина и не ведет дел в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает российского президента Владимира Путина, а также не ведёт дел в России. «Я не знаю Путина, у меня нет дел в России, ненавистники продолжают сходить с ума — но Обаме разрешено провернуть сделку с Ираном, террористом номер один, никаких проблем», — написал президент США в своём Twitter.

Напомним, накануне Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News назвал Иран «террористическим государством номер один». По его словам, иранская ядерная программа является «худшей сделкой» из всех, что он когда-либо видел, заключать ее не было никакой необходимости, а участвовать в ней стыдно.

Иран, по мнению Трампа, «полностью игнорирует США», поскольку не может поверить, что кто-то мог быть так глуп, чтобы согласиться на подобную сделку. Он высказал сожаление, что в рамках сделки Вашингтон «подарил иранцам $1,7 млрд наличными», тогда как они «повсюду рассылают деньги и оружие».

Трамп отверг предположения о военном решении вопроса, но не исключил выхода США из иранской сделки. Отвечая на вопрос о санкциях в отношении Ирана, он заметил, что это только начало.