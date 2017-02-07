Реальный размер средней пенсии в декабре снизился на 2,5%

По данным Росстата, реальный размер пенсий, то есть скорректированный на уровень инфляции, в декабре 2016 года уменьшился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом в номинальном выражении размер средней пенсии за этот же период вырос на 2,8% и составил 12 422 руб.
Средний размер назначенных пенсий в декабре прошлого года составил 26,4% от средней начисленной зарплаты по стране против 27,8% в декабре 2015 г.
Напомним, ранее Пенсионный фонд ранее в своем официальном пресс-релизе сообщал, что страховые пенсии неработающих пенсионеров с февраля 2017 года вырастут на 5,8%, а среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом единовременной выплаты в 5000 рублей составит 13 657 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии составит 8803 рублей.
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СПИСОК ПРЕСТУПЛЕНИЙ БАНДГЛАВАРЯ ПУТИНА написал 07.02.2017 18:00
кто народу России поднял коммуналку в 20 - 30 раз, при геноцидно нищих зарплатах Простых Людей?
Это жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла. А не обама или трамп, не порошенка, не лондон.
Кто развязал войну с украиной? Это опять жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто попирает конституционные права Коренных Народов России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто ворует хлеб из наших ртов? Опять жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто обогащается на геноциде нищетой народа России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто организовал политический террор против нашего общества? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто превратил выборы в наглдый фарс, с участием одних своих политических марионеток? Лишив Коренные Народы России какого бы то ни было политического представительства? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто попирает даже свою собственную конституцию? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто одурачивает Народы России тотальной лживой пропагандой? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто клевещет на народы России, якобы народы поддерживают его военные преступления, на украине, в сирии и т.п.? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто виновен в деградации промышленности, науки, образования? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто раздаривает территории России китаю, шельф норвегии, собирается сливать Курильские острова Японии? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто лишает общество доступа к информации о реальном положении в стране? Цензурой, политическим террором. жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто стравил Россию со всеми соседями, со всем постсоветским пространством? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто ползуче сдает дальний восток китаю? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто списывает огромные долги зарубежным странам, при этом не списав ни копейки ограбленным и нищим гражданам России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто посадил Русского Патриота Квачкова в жидо- чекистский гулаг за разговор на кухне? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
И не одного Квачкова, а много Русских патриотов. За правду. жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его шобла.
Кто приказал жидам- чекистам в 1999г взрывать дома с Русскими Людьми, а сваливать на Чеченских Людей? А поймали московских жидов- чекистов в рязани, за минированием домов.
Кто приказал убить всех щекочихиных кто пытался расследовать это преступление?
Думаю и так очевидно кто.
Это бесконечный список тягчайших преступлений банды путина против России и ее народа.