Реальный размер средней пенсии в декабре снизился на 2,5%

По данным Росстата, реальный размер пенсий, то есть скорректированный на уровень инфляции, в декабре 2016 года уменьшился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом в номинальном выражении размер средней пенсии за этот же период вырос на 2,8% и составил 12 422 руб.

Средний размер назначенных пенсий в декабре прошлого года составил 26,4% от средней начисленной зарплаты по стране против 27,8% в декабре 2015 г.

Напомним, ранее Пенсионный фонд ранее в своем официальном пресс-релизе сообщал, что страховые пенсии неработающих пенсионеров с февраля 2017 года вырастут на 5,8%, а среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом единовременной выплаты в 5000 рублей составит 13 657 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии составит 8803 рублей.

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