В Якутске пациент замерз насмерть на крыльце дома инвалидов В Якутске 42-летний пациент дома-интерната для инвалидов и престарелых замерз насмерть на крыльце здания. Как сообщает сайт СК по региону, инцидент произошел вечером 5 февраля 2017 года. По данным следствия, пациент Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом-интернат инвалидов и престарелых» вернулся в учреждение, но входные двери оказались закрыты. Мужчина несколько часов пытался достучаться до охраны, но двери ему так и не открыли. Не сумев попасть в здание, мужчина сел на крыльцо, где замерз насмерть. Отмечается, что температура воздуха в Якутске в эту ночь достигла минус 40 градусов. Тело инвалида было обнаружено работницей социального учреждения ранним утром 6 февраля 2017 года. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



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