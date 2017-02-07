Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Карельские таможенники поймали местного жителя с 16 кг санкционной еды

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 0

Карельские таможенники поймали местного жителя с 16 кг санкционной еды

Карельские таможенники в МАПП «Вяртсиля» пресекли попытку незаконного ввоза через государственную границу России с территории Финляндии партии санкционного сыра, сосисок, масла и фрикаделек. Как сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, указанные продукты таможенники обнаружили в багаже жителя города Питкяранта. Перевес составил 16 кг 315 гр.

«В виду отсутствия Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарного сертификата страны-отправителя, груз владельцем возвращен на сопредельную территорию. Житель Питкяранты в протоколе об административном правонарушении указал, что знал правила ввоза и вину свою признает», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2016 года специалистом отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора была пресечена попытка ввоза этим же гражданином на территорию Таможенного союза мясопродуктов (сосиски, тефтели) в количестве 2 кг 520 гр. и молокопродуктов (сыр) в количестве 11 кг. 250 гр.

«За выявленное нарушение требований действующего законодательства физическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, а с учетом ранее совершенного аналогичного административного правонарушения, гражданину придется заплатить штраф в размере 1000 рублей», - отметили в ведомстве.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы, чтобы каждый гражданин РФ получал от государства выплату гарантированного прожиточного минимума ежемесячно?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
Будущее РФ: Румыния-38, Чили-73, Индия-75?
06.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Карельские таможенники поймали местного жителя с 16 кг санкционной еды (0)
В Якутске пациент замерз насмерть на крыльце дома инвалидов (1)
Реальный размер средней пенсии в декабре снизился на 2,5% (1)
Трамп заявил, что не знает Путина и не ведет дел в России (4)
Правительство пообещало малоимущим россиянам продовольственные карты (5)
Сирийский вояж "Адмирала Кузнецова" обошелся россиянам более чем в 7,5 млрд руб. (9)
Куда нас поведут путинские "люди-чипы"? (8)
Опрос: 56% россиян считают себя счастливыми (6)
Путин поручил компенсировать расходы операторов связи на "пакет Яровой" (3)
ЕСПЧ присудил 183000 евро гражданам РФ за нарушение прав на свободу собраний (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Мир докатился до такого сюра...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Опять они к нам в карман. Да нет там уже ничего! А они: "А если найду?"
Дарья Митина Дарья Митина: Чертoвщина с "Преиспoдней"
Максим Калашников Максим Калашников: КАК КУР В ОЩИП-2
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss