Карельские таможенники поймали местного жителя с 16 кг санкционной еды

Карельские таможенники в МАПП «Вяртсиля» пресекли попытку незаконного ввоза через государственную границу России с территории Финляндии партии санкционного сыра, сосисок, масла и фрикаделек. Как сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, указанные продукты таможенники обнаружили в багаже жителя города Питкяранта. Перевес составил 16 кг 315 гр.

«В виду отсутствия Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарного сертификата страны-отправителя, груз владельцем возвращен на сопредельную территорию. Житель Питкяранты в протоколе об административном правонарушении указал, что знал правила ввоза и вину свою признает», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2016 года специалистом отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора была пресечена попытка ввоза этим же гражданином на территорию Таможенного союза мясопродуктов (сосиски, тефтели) в количестве 2 кг 520 гр. и молокопродуктов (сыр) в количестве 11 кг. 250 гр.

«За выявленное нарушение требований действующего законодательства физическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, а с учетом ранее совершенного аналогичного административного правонарушения, гражданину придется заплатить штраф в размере 1000 рублей», - отметили в ведомстве.