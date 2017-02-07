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Московский листок

Руководство госпиталя имени Вишневского попалось на поборах с тяжелобольных пациентов

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 2

Руководство госпиталя имени Вишневского попалось на поборах с тяжелобольных пациентов

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил на сроки от 3,5 до девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима трех руководящих работников Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени Вишневского по делу о коррупции.

Заместитель начальника госпиталя полковник медицинской службы Сергей Свистунов приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей. Бывший руководитель 54-го отделения госпиталя Дмитрий Мокрицкий осужден на 5 лет, а бывший начальник приемного отделения того же медучреждения Аветис Мелконян — на 3 года 6 месяцев строгого режима.

Как сообщает агентство "Москва", расследование уголовного дела началось осенью 2015 г. после того как сотрудники учреждения пожаловались на руководство президенту РФ Владимиру Путину.

После проведенных проверок выяснилось, что руководство госпиталя получало деньги с тяжелобольных пациентов для оформления их на лечение по государственной квоте. Сумма одной взятки, как считает гособвинение, варьировалась от 30 тысяч до 350 тысяч рублей. При этом на каждую медицинскую услугу военные чиновники устанавливали свои расценки.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Пофигист 105 написал 07.02.2017 21:05
Барану админу и его холуям. Не умеете банить, тогда отсо/сите у пофигиста-бездари, клоуны и политические проститутки. У меня номеров для смены ника хватит до конца жизни идиота-владельца этого сайта.Пока полностью не снимите баны с моих ников и ip будите каждый день захлебываться моей спер/мой.
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У нас бесплатная медицина только в конституции
Крокодил. написал 07.02.2017 20:42
Практически все операции платные, бывают конечно исключения, но больше для показухи.
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