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Московский листок

Мутко признал допинг

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 2

Мутко признал допинг

Вице-премьер России и экс-министр спорта Виталий Мутко признал применение допинга российскими спортсменами, сообщает «Р-Спорт». По словам чиновника, в работе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)было выявлено множество нарушений. «ВФЛА — общественная организация, там было очень много злоупотреблений, нарушений. Спортсмены нарушали правила, многие тренеры не понимают, как можно работать без допинга, и им уже пора на покой», - заявил чиновник. При этом он отметил, что в минувшем году была проделана «колоссальная работа», чтобы искоренить эти заблуждения. В частности, он отметил, что у ВФЛА появился новый руководитель, новый главный тренер, новый вице-президент и новые списки спортсменов. «Все спортсмены под контролем, все тестируются», - отметил Мутко.

Напомним, в ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА и отстранила россиян от международных стартов после доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российской легкой атлетике. Для восстановления членства ВФЛА была создана специальная рабочая группа во главе с Андерсеном.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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"лет ми спик фром май харт"
случайнозашел написал 07.02.2017 22:00
завтра все спишут на его косноязычность и глупость, что впрочем, так и есть. Но ведь никто даже не сомневался, что "многие российские тренеры не понимают, как можно работать без допинга".
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Какой честный муДко!
В лад написал 07.02.2017 21:51
Осталось только сознаться, что в штаны под названием российский спорт, навалил именно он и испугавшись запаха пошел на повышение.
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