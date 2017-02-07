Мутко признал допинг

Вице-премьер России и экс-министр спорта Виталий Мутко признал применение допинга российскими спортсменами, сообщает «Р-Спорт». По словам чиновника, в работе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)было выявлено множество нарушений. «ВФЛА — общественная организация, там было очень много злоупотреблений, нарушений. Спортсмены нарушали правила, многие тренеры не понимают, как можно работать без допинга, и им уже пора на покой», - заявил чиновник. При этом он отметил, что в минувшем году была проделана «колоссальная работа», чтобы искоренить эти заблуждения. В частности, он отметил, что у ВФЛА появился новый руководитель, новый главный тренер, новый вице-президент и новые списки спортсменов. «Все спортсмены под контролем, все тестируются», - отметил Мутко.

Напомним, в ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА и отстранила россиян от международных стартов после доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российской легкой атлетике. Для восстановления членства ВФЛА была создана специальная рабочая группа во главе с Андерсеном.