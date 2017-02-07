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Московский листок

Ректоры петербургских вузов попросили Полтавченко передать Исаакиевский собор РПЦ как можно быстрее

Опубликовано 07.02.2017 в разделе комментариев 1

Ректоры петербургских вузов попросили Полтавченко передать Исаакиевский собор РПЦ как можно быстрее

Ректоры 23 петербургских вузов обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора Русскому православной церкви. Как передает Интерфакс, соответствующее обращение они подписали 7 февраля по итогам встречи со спикером петербургского парламента Вячеславом Макаровым.

"Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан", - говорится в письме.

"Обретение собором полноты духовной жизни в праздник Воскресения Христова станет лучшим подарком христианам всего мира", - пишут авторы обращения.

Среди подписавшихся под обращением - ректор ИТМО Владимир Васильев, директор Северо-Западного института РАНХиГС Владимир Шамахов, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов, ректор Балтийского государственного технического университета (Военмех) Константин Иванов, ректор художественно-промышленной академии имени Штиглица Василий Кичеджи и другие.

Напомним, о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви на 49 лет стало известно 10 января. Это решение вызвало недовольство у части общественности, несмотря на то, что Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. 28 января на Марсовом поле прошла акция протеста против передачи собора, в которой приняли участие около пяти тысяч человек. Аналогичные акции прошли и в других городах России.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Неполный список преступлений жидо- чекистского террористического бандглаваря Путина Пархатого
СПИСОК ПРЕСТУПЛЕНИЙ БАНДГЛАВАРЯ ПУТИНА написал 07.02.2017 22:32

Крайне неполный список преступлений банды жидо- чекистского террористического бандглаваря Путина Пархатого (вершина айсберга)
кто народу России поднял коммуналку в 20 - 30 раз, при геноцидно нищих зарплатах Простых Людей?
Это жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла. А не обама или трамп, не порошенка, не лондон.
Кто развязал войну с украиной? Это опять жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто попирает конституционные права Коренных Народов России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто ворует хлеб из наших ртов? Опять жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто обогащается на геноциде нищетой народа России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто организовал политический террор против нашего общества? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто превратил выборы в наглдый фарс, с участием одних своих политических марионеток? Лишив Коренные Народы России какого бы то ни было политического представительства? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто попирает даже свою собственную конституцию? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто одурачивает Народы России тотальной лживой пропагандой? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто клевещет на народы России, якобы народы поддерживают его военные преступления, на украине, в сирии и т.п.? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто виновен в деградации промышленности, науки, образования? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто раздаривает территории России китаю, шельф норвегии, собирается сливать Курильские острова Японии? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто лишает общество доступа к информации о реальном положении в стране? Цензурой, политическим террором. жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто стравил Россию со всеми соседями, со всем постсоветским пространством? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто ползуче сдает дальний восток китаю? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто списывает огромные долги зарубежным странам, при этом не списав ни копейки ограбленным и нищим гражданам России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто посадил Русского Патриота Квачкова в жидо- чекистский гулаг за разговор на кухне? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
И не одного Квачкова, а много Русских патриотов. За правду. жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская шобла.
Кто приказал жидам- чекистам в 1999г взрывать дома с Русскими Людьми, а сваливать на Чеченских Людей? А поймали московских жидов- чекистов в рязани, за минированием домов.
Кто приказал убить всех щекочихиных кто пытался расследовать это преступление?
Думаю и так очевидно кто.
Это бесконечный список тягчайших преступлений банды жидов и чекистов и их жидо- чекистского терррористического бандглаваря Путина Пархатого против России и ее народа.
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