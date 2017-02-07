Ректоры петербургских вузов попросили Полтавченко передать Исаакиевский собор РПЦ как можно быстрее

Ректоры 23 петербургских вузов обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора Русскому православной церкви. Как передает Интерфакс, соответствующее обращение они подписали 7 февраля по итогам встречи со спикером петербургского парламента Вячеславом Макаровым.

"Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан", - говорится в письме.

"Обретение собором полноты духовной жизни в праздник Воскресения Христова станет лучшим подарком христианам всего мира", - пишут авторы обращения.

Среди подписавшихся под обращением - ректор ИТМО Владимир Васильев, директор Северо-Западного института РАНХиГС Владимир Шамахов, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов, ректор Балтийского государственного технического университета (Военмех) Константин Иванов, ректор художественно-промышленной академии имени Штиглица Василий Кичеджи и другие.

Напомним, о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви на 49 лет стало известно 10 января. Это решение вызвало недовольство у части общественности, несмотря на то, что Полтавченко пообещал сохранить музейные функции здания. 28 января на Марсовом поле прошла акция протеста против передачи собора, в которой приняли участие около пяти тысяч человек. Аналогичные акции прошли и в других городах России.