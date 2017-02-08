Кто идиот в Архангельске - Юрий Барашков или ветераны войны и труда, ратующие за памятник Сталину?

Некоторое время назад в Рабочую группу по восстановлению памятника Сталину в Архангельске пришло три письма.

Одно - от жителя Архангельска Олега Дружинина. Второе - из мэрии областного центра. И третье - из городской прокуратуры.

Во всех письмах речь идёт об общественных слушаниях 17 мая 2016 года, на которых обсуждался вопрос об установке памятника Сталину на территории города Архангельска. Мероприятие проходило в конференц - зале мэрии, по инициативе городской топонимической комиссии. Собралось свыше сотни горожан. Преимущественно - ветераны войны и труда. Они пришли поддержать предложение Рабочей группы о выделении земельного участка в городе, для установки памятника. Пожаловали на общественные слушания и около десятка «антисталинистов» - заявить свой протест по данному вопросу. Спокойно и убедительно члены Рабочей группы в своих выступлениях излагали мотивы и доводы в необходимости восстановления исторической справедливости и общественной востребованности символа Великой Державы в патриотическом воспитании молодёжи.

Размеренное течение общественных слушаний прервал член топонимической комиссии Юрий Анатольевич Барашков. Сидя за столом президиума он в ходе каждого выступления выказывал явные признаки нервного возбуждения и несогласия с ораторами и , наконец, сам занял ораторскую трибуну.

И тут началось…

- В этом зале собрались идиоты, которых я знаю с девяностых годов…

- Да ваш Сталин - кровожадный людоед. У него руки по локоть в крови…

- Он погубил миллионы жизней…

- А сам он трус и в начале войны обосрался от страха…

- Какой памятник в городе вы ему хотите поставить…?

- Купите себе по бюстику своего идола, молитесь на него в своём доме у печки и умрите спокойно…

От такого потока словесных нечистот в свой адрес народ сперва опешил.

Но Барашков с трибуны продолжал греметь как медный таз, поливая аудиторию всё новыми оскорблениями и обвинениями.

И зал… взорвался!

Общественные слушания превратились в несанкционированный митинг.

Угроза председательствующего удалить из зала «нарушителей порядка» только повысила градус митинговых страстей.

Наконец, полностью утратив контроль над залом, организаторы слушаний сами, не завершив начатого разговора и не приняв никакого решения ретировались от возбуждённого народа, чтобы продолжить «посиделки» в изолированном от людей кабинете.

Оставшись без организаторов слушаний народ не спешил расходиться, продолжая в явочном порядке обсуждать проблему памятника и привлечения Барашкова Ю.А. к ответственности за его беспардонное поведение и оскорбительные высказывания в адрес участников слушаний. Решили: - От имени участников слушаний обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Барашкова Ю.А. к ответственности по статье «о распространении клеветы и причинении морального вреда ветеранам войны и труда». Преподавателю САФУ, кандидату наук Козлову Михаилу Ивановичу поручили подготовить соответствующее заявление, и с подписями «потерпевших» направить документ в городскую прокуратуру.

Охочие до скандалов журналисты по «всему миру» разнесли весть о том, как профессор от архитектуры Барашков Ю.А., бывший коммунист (политический оборотень - в народном понимании), бывший интеллигентный человек (БИЧ- на бытовом жаргоне) учинил в Архангельске грандиозный «антисталинский» общественный скандал.

А потом пошли отклики…

Первым пришло письмо рядового горожанина Олега Дружинина.

Вот фрагмент его гневно - возмущённого послания:

-…В самом начале 90-х я, молодой человек, наблюдая и поражаясь происходящим вокруг меня процессам, пришел к выводу: - «что-то у нас в стране не так».

Последней надеждой что-то поменять, в моём понимании, оставался Съезд народных депутатов СССР. Конституция позволяла нам выбрать депутатов, которые имели наше доверие и обещали исполнить наши ожидания и надежды. Я искренне верил нашему кандидату в депутаты Юрию Анатольевичу Барашкову. Лично агитировал людей голосовать за него и доверял целиком и полностью его обещаниям. Делал все возможное, чтобы наделить Юрия Анатольевича всей полнотой власти, согласно действующей Конституции.

Прошло время.

И 17 мая 2016 года я снова увидел своего бвшего депутата на городских общественных слушаниях, где обсуждался вопрос о возможности установки в Архангельске памятника генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Иосиф Виссарионович, руководитель, с которым наш народ добился великих побед. Сталинская Конституция наделила советских людей огромными правами и полномочиями. На основе завоеваний Сталинской Конституции Юрий Барашков и был избран депутатом Верховного Совета в начале 90-х.

Казалось бы, он, бывший депутат высшего органа страны, должен был отстаивать установку памятника товарищу Сталину как человек, наделенный Сталинской Конституцией депутатской властью.

Но увы…

Барашков Ю.А. в категоричной форме высказался против установки в Архангельске памятника Советскому лидеру. Да ещё и обозвал всех ветеранов войны и труда идиотами, за то , что они хлопочут об установке памятника.

Вот так - «сливки» от Советской Власти снял, став с народной помощью депутатом, а воздать должное народу не захотел…

Никак не могу я понять и привыкнуть к таким циничным метаморфозам, которые свойственны некоторым людям…

Юрий Анатольевич, мы в Вас верили, мы за Вас боролись, на Вас надеялись…

А Вы так запрсто и вульгарно нас и наши надежды слили в «помойку»…

Юрий Анатольевич, как Вам не стыдно?

Членам топонимической комиссии и Руководству города Архангельска явно не по вкусу пришлась всероссийская «слава», созданная городу «необузданным скандалистом» и они благоразумно решили от него отмежеватьсься, дабы не позорить себя перед всей страной.

Так появилось на свет извинительное письмо мерии г. Архангельска №20 √ 16/104 √ О33529 от 11 июня 2016 года в адрес участников общественных слушаний и Рабочей группы по восстановлению памятника Сталину в Архангельске.

В документе говорится:

- Администрация муниципального образования «город Архангельск» приносит свои извинения за некорректное поведение члена Комиссии … Барашкова Юрия Анатольевича на общественных слушаниях 17 мая 2017 года…

В это же время городская прокуратура скрупулёзно изучала стенограмму, звуко и видео записи со скандальных слушаний, опрашивала /допрашивала заявителей и очевидцев событий, самого организатора скандала - Барашкова Ю.А.

Прокуратура выяснила, что высказывания Барашкова Ю.А. на общественных слушаниях не носят характер «временного расстройства сознания», но имеют устойчивую форму нравственных убеждений.

Вот что конкретно Барашков Ю.А. пояснил письменно на вопросы милицейского дознавателя:

-…Считаю, что только психически больные люди (идиоты) могут сегодня ставить вопрос об установке памятника И.В.Сталину где бы то ни было, в том числе в нашем городе. И в своём выступлении я обобщённо назвал ратующих за установку памятника И.В.Сталину больными идиотами, не называя конкретных имён и фамилий.

И тот факт, что подписавшие заявление граждане восприняли это на свой счёт, свидетельствует о том, что эти люди, на мой взгляд, достаточно самокритичны. И мне действительно приятно, что это так…

Уже который раз за последние годы этот «новорусский» либеральный интеллигент √ отщепенец своими действиями- публичными выступлениями злобствует, пытаясь унизить человеческое достоинство многомиллионной социальной группы лиц (Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ещё десять лет назад он прославился в городе своими истерическим эскападами о том, что Архангельск забит милитаристскими символами, советскими идолаи и истуканами, и пора все эти памятники убрать, а город Архангельск сделать «зелёной зоной отдыха свободных от политики людей»…

Что тут скажешь?

Однозначно - у Барашкова Ю.А. не всё в порядке с психическим здоровьем.

Он сорвал общественные слушания своим шизофреническим выступлением. В кулуарах мэрии, после обществееных слушаний, его коллеги по топонимической комиссии пытались с ним провести воспитательную беседу: "Юра, ты что творишь? Остановись!"

Юра не остановился…

И продолжает утверждать, что ветераны войны и труда, ратующие за памятник Сталину - есть идиоты.

Городская прокуратура в установленные законом сроки завершила проверку поступившего заявления и пришла к выводу, что состава преступления в действиях/заявлениях- высказываниях Барашкова Ю.А. 17 мая 2016 года не имеется. Никого конкретно он не оскорбил и не оклеветал. А его оскорбительные и клеветнические выпады в адрес неопределённого круга лиц, в том числе по адресу ветеранов войны и труда должны рассматриваться не по правовым, а по нравственным законам. И потому он не подлежит привлечению к юридической/административной ответственности.

По закону, может быть, и правильно.

А по- совести?

Полагая разговор на общественных слушаниях незавершённым, а зло ненаказанным, мы предлагаем продолжить дискуссию с Юрием Барашковыи и его сторонниками в «человеческом» измерении, а именно - поставить перед думающей, здравомыслящей общественностью утверждение Юрия Барашкова об «идиотах» уже в форме вопроса: - «Кто идиот в Архангельске: - Юрий Барашков, или ветераны войны и труда, ратующие за памятник Сталину»?

Давайте задумаемся √ это каким же негодяем и подлецом надо быть, чтобы многомиллионную армию ветеранов войны и труда, спасших страну от закабаления германским фашизмом, создавшим великую экономику Великой Державы обозвать «идиотами» только за то, что они ратуют за памятник своему, международно -признанному Вождю Советского Народа.

Архангельская городская прокуратура не нашла оснований для привлечения Барашкова Ю.А. к ответственности за его оскорбительные выпады в адрес ветеранов войны и труда.

Однако мы полагаем и даже уверены, что думающий народ и думает по - другому. А потому просим всех читателей данного Обращения лично, уже в человеческом аспекте, оценить личность и место Барашкова Ю.А. в общественно - политической жизни Архангельска.

Приглашаем «Вконтакте «Сталин в Архангельске» продолжить начатый разговор о Сталине и политической борьбе в стране.

Василий Поздеев, Барна Михаил, Валентина Кунавина,

Галина Григорьева, Альберт Раевский, Иван Иванов,

Юрий Антропов, Пётр Хлибовский