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Московский листок

Жрать по карточкам!

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 0

экономика промышленность продукты идея карточки
Жрать по карточкам!

Министерство промышленности и торговли совместно с Министерством финансов дорабатывает программу адресной продовольственной помощи, сообщает ТАСС. Запуск программы планируется уже в этом году. Одна из задач программы — обеспечить адресную поддержку тем категориям граждан, которые не могут себе позволить приобрести определенный набор продуктов питания. Например, свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи.

Это не накопительная система и если граждане в течение месяца не потратят эти деньги, они сгорают.

На запуск программы продовольственных карточек для малоимущих граждан может потребоваться 240 млрд рублей, количество потенциальных участников программы — порядка 15–16 млн человек.

Карточка для малоимущих граждан будет представлять собой «электронную карту покупателя», на которую будут зачислять средства. Их можно будет тратить на определенные виды товаров и продуктов, в частности на свежие скоропортящиеся отечественного производства.

- Понятно, что с нашего государства как с паршивой овцы, хоть шерсти клок, и то хорошо, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но свежим и прорывным это внедрение не назовешь - очень напоминает американские "фудстемпы", которые действуют не один десяток лет. Ну вот и у нас вспомнили, что гражданам надо жрать чего-то, и не избранным, а по возможности всем. Но на те предложения, что я описывал буквально на днях, это совсем не похоже. Во-первых, в правительстве считают, что недоедают у нас 15-16 миллионов граждан, то есть 11-12 процентов населения. Это явно заниженная цифра, хотя корректных исследований я не видел, но вопросом интересуюсь давно и постоянно. Особенно недостатки питания выявляются, если смотреть не по калориям, а по белкам и витаминам. Да, брюхо набить крупой и хлебом можно, а вот с белками - беда. И в целом вопросы рационального питания интересуют только тех, кто специально ими интересуются, а это далеко не массовый потребитель. И государству на это ровным счетом наплевать - это видно по цифрам заболеваемости и смертности, а они четко коррелируют с недостатками в питании - в конечном счете мы и есть то, что едим. На мой взгляд в дополнительном питании нуждается не меньше трети сограждан, а может быть и больше. Но не меньше - это точно. 

- Давайте теперь прикинем, что нам обещает государство, - продолжил Анатолий Баранов. - Поделим цифру выделяемых денег на число даже официально нуждающихся - выходит аккурат 15 тысяч рублей. В год. Не разожрешься, если честно. Реально на "докорм" граждан требуется цифра на порядок большая. И денег на еду нужно побольше, и получающих продовольственную помощь раза в три больше. А минсельхоз предлагает, наоборот, ограничиться 40 миллиардами рублей, то есть вообще крохи получаются. Сама инициатива правильная, но почему решать проблему достаточного и рационального питания нужно так примитивно? У нас в Тимирязевской академии давно даже для скотины компьютерные программы по рациональному питанию разработаны, а до людей пока руки не дошли. И минздрава среди разработчиков программы что-то не вижу... Нужно заставить Институт питания подготовить несколько рационов для разных групп нуждающегося населения, и снабжать их комплексно, чтобы не вызывать у людей, возможно, не слишком образованных, перекос в питании. Ну купят пожилые люди на эти деньги сала, насолят и будут есть целый месяц у телевизора, запивая пивом и водкой... Сильно это им здоровье поправит? А вот получат набор, в котором разные сбалансированные продукты - и никуда не денешься, будешь есть по науке. Дольше протянешь, хотя подозреваю, далеко не все к этому стремятся - жизнь такая, что затягивать с процессом не хочется. Но и здесь пакет вкусной хорошей еды обычно поднимает настроение. И все равно, конечно, не на 1200 в месяц, ну минимум раз в три увеличить нужно пайку...

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