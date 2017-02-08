Режиссер "Матильды" попросил Генпрокуратуру оградить его от Поклонской и православных экстремистов

Народный артист РФ, режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление, с просьбой оградить создателей фильма и работников прокатных организаций от угроз православной организации «Христианское государство - Святая Русь» и «публично распространяемых клеветнических измышлений» депутата Госдумы Натальи Поклонской, передает ТАСС.

"За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно. С одной стороны, можно было бы просто отшутиться, ссылаясь хотя бы на то, что у российского юриста Поклонской нет российского юридического образования, но теперь она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, а значит кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства", - сообщил агентству адвокат режиссера Константин Добрынин.

В своем заявлении, касающемся Поклонской, Алексей Учитель замечает, что обратиться в Генпрокуратору его вынуждают "обстоятельства нагнетания не объяснимой с позиций здравого смысла истерии по поводу создания мною художественного фильма "Матильда", якобы оскорбляющего религиозные чувства верующих и имеющего целью опорочить святых православной церкви".

Режиссер подчеркивает, что фильм находится в работе, его никто еще не видел и "не может судить о его достоинствах, недостатках, соответствии или несоответствии авторского замысла реальной истории жизни его персонажей, тем более - делать выводы о каком бы то ни было поругании памяти, нарушении прав их реальных прототипов".

В другом заявлении режиссер просит проверить православную организацию «Христианское государство - Святая Русь» и ее руководство «на предмет соблюдения законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности». По его словам, исходящие от активистов организации угрозы в адрес создателей картины "можно расценить как действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии, а также как подстрекательство к активным противоправным действиям".

Ранее СМИ сообщали, что активисты из всероссийской общественной православной организации «Христианское государство — Святая Русь» разослали более тысячи писем по домашним адресам директоров и юрадресам кинотеатров с требованием запретить показ фильма «Матильда». В тексте письма говорится, что фильм порочит «весь Дом Помазанников Божиих Романовых» и «снят ненавистниками России, Церкви и русского народа».

«Если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану», - говорится в тексте писем.