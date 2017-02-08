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Московский листок

Режиссер "Матильды" попросил Генпрокуратуру оградить его от Поклонской и православных экстремистов

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 5

Режиссер "Матильды" попросил Генпрокуратуру оградить его от Поклонской и православных экстремистов

Народный артист РФ, режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление, с просьбой оградить создателей фильма и работников прокатных организаций от угроз православной организации «Христианское государство - Святая Русь» и «публично распространяемых клеветнических измышлений» депутата Госдумы Натальи Поклонской, передает ТАСС.

"За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно. С одной стороны, можно было бы просто отшутиться, ссылаясь хотя бы на то, что у российского юриста Поклонской нет российского юридического образования, но теперь она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, а значит кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства", - сообщил агентству адвокат режиссера Константин Добрынин.

В своем заявлении, касающемся Поклонской, Алексей Учитель замечает, что обратиться в Генпрокуратору его вынуждают "обстоятельства нагнетания не объяснимой с позиций здравого смысла истерии по поводу создания мною художественного фильма "Матильда", якобы оскорбляющего религиозные чувства верующих и имеющего целью опорочить святых православной церкви".

Режиссер подчеркивает, что фильм находится в работе, его никто еще не видел и "не может судить о его достоинствах, недостатках, соответствии или несоответствии авторского замысла реальной истории жизни его персонажей, тем более - делать выводы о каком бы то ни было поругании памяти, нарушении прав их реальных прототипов".

В другом заявлении режиссер просит проверить православную организацию «Христианское государство - Святая Русь» и ее руководство «на предмет соблюдения законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности». По его словам, исходящие от активистов организации угрозы в адрес создателей картины "можно расценить как действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии, а также как подстрекательство к активным противоправным действиям".

Ранее СМИ сообщали, что активисты из всероссийской общественной православной организации «Христианское государство — Святая Русь» разослали более тысячи писем по домашним адресам директоров и юрадресам кинотеатров с требованием запретить показ фильма «Матильда». В тексте письма говорится, что фильм порочит «весь Дом Помазанников Божиих Романовых» и «снят ненавистниками России, Церкви и русского народа».

«Если выйдет фильм „Матильда“, кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану», - говорится в тексте писем.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Что за фамилие такое - Учитель? Наверняка жиденыш.
читая по диагонали. написал 08.02.2017 10:30
Если путинская Роися дает деньги жиденышу на исТОРический фильм, значит этот жиденыш имеет соответствующую репутацию и фильм будет не столько антихрыстианский, сколько искажающий русское прошлое.
Россия оккупирована и ее историю не восстанавливают, а искажают в нужном захватчикам виде.
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(без названия)
ГЕРХАРД написал 08.02.2017 10:09
Я за то- что бы эти чмошники,выполнили свои угрозы.Пусть сгорит пара- тройка кинотеатров.Но без-жертв.Вот тогда им- пис-дец полный.Жо-па.Их отлавливать будут на улице-как бродячих псов.Истреблять заразу.
Ответчик-государство.В лице кремлевской команды стяжателей.
А так- чо воздух трясти.Мы да,жечь,..Начинай,попики.Вы ж войну объявили.Х-ли камень пОднял.Бросать надо.Потом- обижайся сам на себя.Что вовремя не вылечился.
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(без названия)
ГЕРХАРД написал 08.02.2017 10:01
Да в чем проблема,то?Кидай сырец,на любой- второ-третьесортный,онлайн,дальше он распостранится со скоростью пули.Не из-за качества,и содержания.Только благодаря ажиотажу.Рейтинг просмотров побьет рекорд- только из-за одного- а чЁ этт,такое,из- чего попы все стены обдристали,Вентилятор сгорел,от накиданного поповского го-внакирпича?Что это на самом деле,за крамола,такая,в наш сволочной век,страшенная такая ужасающая,что бесноватые собрались чинить.
Чем нас можно удивить,пля ,промискуитетом?Замшелых времен.Да это рядовой случай.Особенно в среде попов.Кто кому в ж-пу дал,не у отсосал- верность нарушил.Изменил,другу.Нежная поповская мужская дружба.Эге?
......
Сделай наоборот.Не кинотеатр-прокат-онлайн.А онлайн-потом прокат-кинотеатр.Если продукт стоящий- пойдут и в кинотеатр.
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(без названия)
фантомас написал 08.02.2017 09:47
Православие головного мозга - это когда нибудь будет внесено в учебники по психиатрии, с больной П. в качестве примера.
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(без названия)
Александр Загонов написал 08.02.2017 09:44
Православныя! А где же ваше смирение?
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