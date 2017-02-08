Командира батальона ДНР "Сомали" взорвали в собственном кабинете

В самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", передает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны ДНР.

"Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа", — заявил представитель оборонного ведомства.

Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР сообщает, что Михаил Толстых погиб при взрыве у себя в кабинете.

"В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте", - сказал источник.

Он не исключил, что теракт мог быть организован Киевом в связи с "активным участием Толстых в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации".

"Он в последние дни вместе со своим батальоном оборонял Донецк, участвуя в боестолкновениях на авдеевском направлении", - сказал источник.

Напомним, в октябре 2016 года в Донецке был убит один из командиров ополчения самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов, также известный как "Моторола". Подполковника взорвали в лифте дома, где он жил с семьей.

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