Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Командира батальона ДНР "Сомали" взорвали в собственном кабинете

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 6

Командира батальона ДНР "Сомали" взорвали в собственном кабинете

В самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", передает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны ДНР.

"Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа", — заявил представитель оборонного ведомства.

Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР сообщает, что Михаил Толстых погиб при взрыве у себя в кабинете.

"В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте", - сказал источник.

Он не исключил, что теракт мог быть организован Киевом в связи с "активным участием Толстых в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации".

"Он в последние дни вместе со своим батальоном оборонял Донецк, участвуя в боестолкновениях на авдеевском направлении", - сказал источник.

Напомним, в октябре 2016 года в Донецке был убит один из командиров ополчения самопровозглашенной ДНР Арсен Павлов, также известный как "Моторола". Подполковника взорвали в лифте дома, где он жил с семьей.

Материалы по теме: Новороссия продолжает убивать своих героев



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ГЕРХАРД написал 08.02.2017 10:25
Зачистка.Может и Киевом.А может и кремлем.Зачищают подельников.Свидетелей.Низзя слишком многа-многа-знать.Вредно для жизни.Значит- дело к сдаче.Для жителей- мирное время.Может быть.
Ответить
(без названия)
Кацапский пидарок ( з-заикаюсь) написал 08.02.2017 10:24
А м-может еще не все потеряно? Дыхание рот в рот делали? На оторванной руке пульс щупали? Может еще пришить можно.
Ответить
Закономерный итог
CSM-1975 написал 08.02.2017 10:19
Закономерный итог схватки бандеровцев с власовцами.
Ответить
Не надо обвинять киевские власти, "своих" негодяев хватает и в ДНР, и в ЛНР, и в Роисянии.
читая по диагонали. написал 08.02.2017 10:09
Не погиб, а убили. Захарченко и Плотницкий - это не лидеры, а дерьмо собачье. Да и с Росиянской стороны пособничек, тот еще -*уйлом кличут.
Как командиру, сражавшемуся с украинством, и павшему от рук предателей - светлая память Михаилу Толстых, соболезнование близким, печаль нам.
Ответить
(без названия)
098787 написал 08.02.2017 10:08
руки у КГБ опять оказались длинными!
.
сколько там еще осталось обдраченцев которых надо чекистам убрать?
Ответить
(без названия)
Cheguevarra написал 08.02.2017 10:02
Это потеря...Самый харизматичный командир после Моторолы погиб.И смерть точь-в-точь такая же...Куда смотрела охрана?Взорвать человека в лифте собственного дома!Такое ощущение,что среди приближенных есть "засланные казаки",либо наводчики.Потому что так запросто устранить ведущих ополченцев без конфиденциальной информации невозможно.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
И.Стрелков: момент истины в Донбассе
И.Стрелков: момент истины в Донбассе
08.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Командира батальона ДНР "Сомали" взорвали в собственном кабинете (6)
Режиссер "Матильды" попросил Генпрокуратуру оградить его от Поклонской и православных экстремистов (5)
Кто идиот в Архангельске - Юрий Барашков или ветераны войны и труда, ратующие за памятник Сталину? (8)
Жрать по карточкам! (31)
Ректоры петербургских вузов попросили Полтавченко передать Исаакиевский собор РПЦ как можно быстрее (15)
Мутко признал допинг (9)
Руководство госпиталя имени Вишневского попалось на поборах с тяжелобольных пациентов (5)
Карельские таможенники поймали местного жителя с 16 кг санкционной еды (14)
В Якутске пациент замерз насмерть на крыльце дома инвалидов (0)
Реальный размер средней пенсии в декабре снизился на 2,5% (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Навального раздувают "Эхо" и "Коммерсант"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Погиб Гиви
Георгий Саркисян Георгий Саркисян: #Орлец Будагов неувиновен
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как в лучших домах...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жри, сука, что дают!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss