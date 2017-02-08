В МВД заявили об аресте хакеров, укравших 1 млрд рублей

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы хакеров, похитившей с банковских счетов более одного миллиарда рублей. Как передает Интерфакс, группировка действовала с 2013 года, а ее участники проживали в 17 регионах страны.

«За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 млрд руб.», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, помимо хакерских атак на банковские системы, члены группировки взламывали объекты критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий России.

Она отметила, что настоящее время к уголовной ответственности привлечены 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что правоохранительные органы провели обыски по 34 адресам и изъяли более 90 компьютеров, носителей информации и средств связи, денежные средства в сумме 4,5 млн руб., а также холодное оружие.

Всем подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в них) и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).