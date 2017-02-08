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Московский листок

В МВД заявили об аресте хакеров, укравших 1 млрд рублей

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 2

В МВД заявили об аресте хакеров, укравших 1 млрд рублей

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность группы хакеров, похитившей с банковских счетов более одного миллиарда рублей. Как передает Интерфакс, группировка действовала с 2013 года, а ее участники проживали в 17 регионах страны.

«За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 млрд руб.», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, помимо хакерских атак на банковские системы, члены группировки взламывали объекты критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий России.

Она отметила, что настоящее время к уголовной ответственности привлечены 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что правоохранительные органы провели обыски по 34 адресам и изъяли более 90 компьютеров, носителей информации и средств связи, денежные средства в сумме 4,5 млн руб., а также холодное оружие.

Всем подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в них) и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Ка-Се написал 08.02.2017 12:00
ПРывоохранители трындят что то не то. Фейк это.
В рашке если украл сотку лямов и больше могут отправить только на повышение, или на крайняк медаль дадут, типа "За заслуги перед отечеством".
Примеры перечислять не буду, все их знают.
Вот если соседний ларек обчистил, тогда точно только тюрьма.
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На каждую гайку найдется болт с резьбой, сколько веревочке не виться .......
диагоналя по читая написал 08.02.2017 11:18
Меньше народу больше безопасности и жадность хакера сгубила.
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