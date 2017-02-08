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Московский листок

В России впервые с введения эмбарго зафиксировали рост импорта из дальнего зарубежья

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 1

В России впервые с введения эмбарго зафиксировали рост импорта из дальнего зарубежья

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе 2017 года вырос на 36,4% по сравнению с январем 2016 года, сообщает Федеральная таможенная служба.

«По предварительным данным таможенной статистики, в январе 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $11,149 млрд и по сравнению с январём 2016 года увеличился на 36,4%», — говорится в сообщении.

По данным ФТС, увеличение импорта наблюдалось по всем основным позициям, включая машиностроение, производственные товары, химическую продукцию и текстильные изделия.

В ведомстве отмечают, что рост импорта зафиксирован впервые с введения продовольственного эмбарго в 2014 году. Так в январе 2016 года импорт из дальнего зарубежья равнялся $8,1 млрд (упал на 17,9%), в январе 2015 года - $9,9 млрд (упал на 40,8%), в январе 2014 года - $16,7 млрд (снижение на 1,4%).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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что ж....
корнхолио написал 08.02.2017 12:18
можно констатировать полный провал программы импортозамещения.... поиграли мальца и хватит.
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