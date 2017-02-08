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Московский листок

В Нигерии пираты захватили судно с российскими моряками

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 0

В Нигерии пираты захватили судно с российскими моряками

Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии, передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в этой стране.

"В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean. С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение на грузовое судно BBC Caribbean произошло в Гвинейском заливе недалеко от нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Вооруженные пираты на моторной лодке открыли огонь по судну, охрана открыла ответный огонь.

 



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