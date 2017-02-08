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Московский листок

Киев отверг обвинения в причастности к убийству "Гиви"

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 0

Киев отверг обвинения в причастности к убийству "Гиви"

Официальный представитель штаба военной операции украинских силовиков в Донбассе Леонид Матюхин выразил сожаление в связи с гибелью командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, участвовавшего в боевых действиях на стороне, самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «Похоже, что, к сожалению, он погиб», - сказал Матюхин в эфире телеканала «112 Украина».

По данным прокуратуры ДНР, непосредственными исполнителями покушения на Толстых являются диверсионно-разведывательные группы. За ними стоят украинские спецслужбы, считают в надзорном ведомстве республики.

В свою очередь в МВД Украины отвергли обвинения в организации убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых. «А что им (в ДНР) еще говорить? Что они друг друга, извините, мочат в сортире? Это же понятно, что им нужно кого-то обвинять», - заявил в интервью РБК советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По его словам, у Толстых и Захарченко были «серьезнейшие разногласия». Их конфликт, по данным Шкиряка, заключался «в сфере перераспределения так называемых материальных благ и перераспределения ресурсов финансовых потоков», а также касался невыполнения Гиви приказов главы ДНР. «Лично мне эта версия кажется более вероятной», - отметил представитель украинского МВД.

По данным министерства обороны ДНР, Михаил Толстых погиб в среду утром в результате теракта в пригороде Донецка. Источник в правоохранительных органах ДНР рассказал "Интерфаксу", что в кабинете Толстых в Донецке произошел взрыв и начался пожар. Сам Гиви в этот момент находился на рабочем месте". Собеседник агентства не исключил, что теракт мог быть организован Киевом в связи с "активным участием Толстых в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации".

Донецкое агентство новостей сообщило со ссылкой на представителя военного командования ДНР, что Гиви был убит в результате атаки из огнемета "Шмель".

 



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