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Московский листок

Суд признал Навального виновным по делу "Кировлеса"

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 1

Суд признал Навального виновным по делу "Кировлеса"

Ленинский районный суд Кирова признал политика Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными в хищениях по делу "Кировлеса", передает ТАСС. "Навальный организовал хищение чужого имущества", - говорится в приговоре.

Ранее прокуратура попросила приговорить оппозиционера к 5 годам условно по делу, Офицерова - к 4 годам условного наказания.

Сам политик явился на оглашение приговора с заранее подготовленными вещами на случай назначения реального наказания и ареста в зале суда. «Нет ничего глупее, чем понадеяться на авось и оказаться в СИЗО без вещей. Потом будешь месяц передачу со спортивными штанами и носками выцарапывать из администрации», - написал оппозиционер в своем блоге.

Навальный на процессе заявил о намерении баллотироваться на предстоящих в России в 2018 году президентских выборах. В то же время, согласно закону о выборах (президента), осужденный по тяжкой статье лишается права баллотироваться.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Дельфийский оракул написал 08.02.2017 14:23
Вы немножко поторопились,судья только читает приговор,но по сути верно.Судья сейчас зачитает старый приговор,слово в слово,и Навальному запретят участвовать в выборах.Потом ЕСПЧ и этот приговор отменит,но Путин сможет спокойно избраться.Радуйтесь,товарищи путриоты!Надолго ли?От судьбы не убежишь.Что должно быть,то свершится.
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