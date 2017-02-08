Суд признал Навального виновным по делу "Кировлеса"

Ленинский районный суд Кирова признал политика Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными в хищениях по делу "Кировлеса", передает ТАСС. "Навальный организовал хищение чужого имущества", - говорится в приговоре.

Ранее прокуратура попросила приговорить оппозиционера к 5 годам условно по делу, Офицерова - к 4 годам условного наказания.

Сам политик явился на оглашение приговора с заранее подготовленными вещами на случай назначения реального наказания и ареста в зале суда. «Нет ничего глупее, чем понадеяться на авось и оказаться в СИЗО без вещей. Потом будешь месяц передачу со спортивными штанами и носками выцарапывать из администрации», - написал оппозиционер в своем блоге.

Навальный на процессе заявил о намерении баллотироваться на предстоящих в России в 2018 году президентских выборах. В то же время, согласно закону о выборах (президента), осужденный по тяжкой статье лишается права баллотироваться.