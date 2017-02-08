Богатейший депутат-единоросс Палкин объявил себя банкротом

Самый богатый депутат Госдумы седьмого созыва единоросс Андрей Палкин, чей доход за 2015 год был признан самым высоким среди российских парламентариев, подал в Арбитражный суд Архангельска документы о признании себя банкротом, сообщает Life.

По данным издания, 58-летний бизнесмен, заработавший 1,5 млрд рублей за 2015 год, а также владеющий 59 квартирами в Архангельской и Московской областях и примерно 200 транспортными средствами, подал соответствующее прошение ещё 1 февраля.

Отмечается, что в настоящее время дело ход не получило, так как заявление «народного» избранника было подано с нарушением процедур. Суд предложил депутату до 6 марта 2017 года устранить все замечания и после этого вновь подать заявление.