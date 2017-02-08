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Московский листок

Богатейший депутат-единоросс Палкин объявил себя банкротом

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 2

Богатейший депутат-единоросс Палкин объявил себя банкротом

Самый богатый депутат Госдумы седьмого созыва единоросс Андрей Палкин, чей доход за 2015 год был признан самым высоким среди российских парламентариев, подал в Арбитражный суд Архангельска документы о признании себя банкротом, сообщает Life.

По данным издания, 58-летний бизнесмен, заработавший 1,5 млрд рублей за 2015 год, а также владеющий 59 квартирами в Архангельской и Московской областях и примерно 200 транспортными средствами, подал соответствующее прошение ещё 1 февраля.

Отмечается, что в настоящее время дело ход не получило, так как заявление «народного» избранника было подано с нарушением процедур. Суд предложил депутату до 6 марта 2017 года устранить все замечания и после этого вновь подать заявление.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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ржунимагу написал 08.02.2017 14:48
Палкин. Какая изысканная фамилия.
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типа - кому должен всем прощаю...
случайнозашел написал 08.02.2017 14:28
нищеброд хренов!
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