Путин пообещал россиянам неизбежное "замечательное, прекрасное будущее"

Президент России Владимир Путин выступая на награждении молодых ученых в Кремле заявил, что замечательное и прекрасное будущее России неизбежно. "И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль: фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно", - цитирует главу государства ТАСС. По его словам, сегодня слушая выступления молодых лауреатов, он любовался тем, что и как они говорили.

Лауреатами премии за минувший год стали двое молодых ученых и два коллектива исследователей, работающие в областях физики, математики и медицины. Четыре президентских премии для молодых ученых в размере 2,5 млн рублей каждая были учреждены в 2008 году. Они присуждаются за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.