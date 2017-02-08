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Московский листок

Путин пообещал россиянам неизбежное "замечательное, прекрасное будущее"

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 5

Путин пообещал россиянам неизбежное "замечательное, прекрасное будущее"

Президент России Владимир Путин выступая на награждении молодых ученых в Кремле заявил, что замечательное и прекрасное будущее России неизбежно. "И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль: фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно", - цитирует главу государства ТАСС. По его словам, сегодня слушая выступления молодых лауреатов, он любовался тем, что и как они говорили.

Лауреатами премии за минувший год стали двое молодых ученых и два коллектива исследователей, работающие в областях физики, математики и медицины. Четыре президентских премии для молодых ученых в размере 2,5 млн рублей каждая были учреждены в 2008 году. Они присуждаются за результаты научных исследований, вносящих значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
CHIPOLINO написал 08.02.2017 15:17
ШАМПАНСКОГО! ВСЕМ!
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(без названия)
Бяша пархатая ( глав.ред) написал 08.02.2017 15:11
Такое впечатление, шо Ботоксная Крыса усегда под кайфом - настолько она тупа и дезориентированна .
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жизнь налаживается!
случайнозашел написал 08.02.2017 15:06
Бизнесмен Геннадий Тимченко, владеющий рядом крупных активов в России, имеет долю в китайском клубе КХЛ "Куньлунь", о чем он сам сегодня сообщил журналистам.
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Ну слава богу!!!!!!!!!!
Cheshirsky написал 08.02.2017 14:52
Вот теперь-то заживем...
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и тут он не обманул
Джукахэйнен написал 08.02.2017 14:49
Для Тимченко, Ковальчука и Ротенбергов оно уже настало... Ну а остальным накрайняк можно и продуктовые карточки раздать...
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