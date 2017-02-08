Тимченко оказался владельцем китайского клуба КХЛ

Миллиардер Геннадий Тимченко, которого СМИ называют близким другом Владимира Путина, является совладельцем китайского клуба КХЛ "Куньлунь". Как передает Интерфакс, об этом бизнесмен сам сообщил во вторник журналистам.

"Мои инвестиции в Китай пока только в области спорта. В частности, я являюсь совладельцем клуба "Куньлунь ред стар", который сегодня играет в КХЛ", - сказал он.

"Я вижу большие перспективы в развитии этой коммерческой составляющей, поскольку китайский рынок огромен. Если нам удастся добиться интересных результатов и развить китайский хоккей и поднять его на высочайший уровень, тогда мы можем начать получать дивиденды. Это реклама, спонсоры, я вижу огромный потенциал развития коммерческой составляющей", - добавил Тимченко.

Отмечается, что Тимченко также является председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги и ХК СКА.

Ранее стало известно, что Геннадий Тимченко вместе со своей семьей владеет минимум половиной одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» - АО «Стройтранснефтегаз».

«Мои партнеры - там мои родственники», - заявил он, отвечая на вопрос о владельцах компании. При этом он отметил, что «семье» принадлежит не контроль, но «минимум половина».