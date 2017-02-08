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Московский листок

Тимченко оказался владельцем китайского клуба КХЛ

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 4

Тимченко оказался владельцем китайского клуба КХЛ

Миллиардер Геннадий Тимченко, которого СМИ называют близким другом Владимира Путина, является совладельцем китайского клуба КХЛ "Куньлунь". Как передает Интерфакс, об этом бизнесмен сам сообщил во вторник журналистам.

"Мои инвестиции в Китай пока только в области спорта. В частности, я являюсь совладельцем клуба "Куньлунь ред стар", который сегодня играет в КХЛ", - сказал он.

"Я вижу большие перспективы в развитии этой коммерческой составляющей, поскольку китайский рынок огромен. Если нам удастся добиться интересных результатов и развить китайский хоккей и поднять его на высочайший уровень, тогда мы можем начать получать дивиденды. Это реклама, спонсоры, я вижу огромный потенциал развития коммерческой составляющей", - добавил Тимченко.

Отмечается, что Тимченко также является председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги и ХК СКА.

Ранее стало известно, что Геннадий Тимченко вместе со своей семьей владеет минимум половиной одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» - АО «Стройтранснефтегаз».

«Мои партнеры - там мои родственники», - заявил он, отвечая на вопрос о владельцах компании. При этом он отметил, что «семье» принадлежит не контроль, но «минимум половина».

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Дед зануда написал 08.02.2017 16:32
Не поминайте имя ЕГО плешивого величества всуе.. Даже намеком..
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даешь великий кетайский хоккей!
алекс настоящий написал 08.02.2017 16:30
Кто то наивный ведь правда думает о светлом будущем,об инновациях.Некоторые несознательные граждане возмущены размерами в стране зарплат и пенсий даже.А тут кетайский хоккей не развит!Кашмар то какой!
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Re: и мы даже знаем фамилию его светлого будущего...
Анасзтаз написал 08.02.2017 16:00
и даже то, что это светлое будущее победит на следующих выборах в первом туре с явкой свыше 70%. Вот такое у нас предсказуемое будущее.
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(без названия)
Дед зануда написал 08.02.2017 15:56
Гангрена уверен в своем светлом будущем..
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