В Петербурге встречи депутатов с гражданами приравняли к митингам

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга утвердили о втором и третьем, окончательном чтении законопроект, обязывающий местных депутатов согласовывать с властями встречи с избирателями в форме публичных мероприятий. Как передает Интерфакс, проект поправок в закон о статусе депутатов, внесенный фракцией «Единая Россия», поддержали 38 депутатов, 11 проголосовали против.

Теперь документ будет отправлен на подписание губернатору Георгию Полтавченко. Если он их подпишет, встречи депутатов с избирателями будут регулироваться ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и аналогичным местным законом, то есть потребуют согласования со Смольным.

Поводом для появления такого законопроекта стала акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), которая была проведена 28 января на Марсовом поле. Администрация города отказала организаторам в согласовании митинга, поэтому они провели мероприятие в форме встречи с депутатами заксобрания. В акции приняли участие около двух тысяч горожан.

"Были допущены вопиющие случаи нарушения. Под предлогом встреч с избирателями отдельные депутаты устраивают митинги. Они используют лазейку в законодательстве, ее надо закрыть. Этот закон, конечно, объявят антидемократическим. Но порядок согласования митингов был признан конституционным", – заявил тогда глава фракции "Единой России" Александр Тетердинко. По его словам, под видом встречи с избирателями депутаты "могут устроить майдан".