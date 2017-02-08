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Московский листок

Голодец: в российских школах не хватает 6 млн учебных мест

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 0

Голодец: в российских школах не хватает 6 млн учебных мест

Дефицит учебных мест в российских школах составляет 6 млн единиц, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе правительственного часа в Госдуме. «Если три года назад у нас школьным образованием было охвачено чуть больше 13 млн человек, то через три года в будущем у нас численность учащихся составит 19 млн человек. Такой прирост, который идет в нашей стране каждый год за счет увеличения каждого следующего поколения, вступающего в школьный возраст, дает очень серьезную нагрузку на школы. Дефицит, который мы сегодня испытываем, он оценивается в 6 млн ученических мест, сюда входят еще и ветхие школы, аварийные школы, сюда входит географическое распределение детей», - цитирует чиновницу RNS.

По ее словам, в 2016 году на реализацию программы по строительству новых школ было выделено 25 млрд рублей, удалось ввести 167 тыс. новых мест в школах. "Нам нужно увеличивать темпы. Эта программа должна развиваться стремительно", - добавила Голодец. Она напомнила, что "у нас в этом году в первые классы пришло на 145 тыс. детей больше".

 

 



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