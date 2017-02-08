Россельхознадзор пригрозил полностью запретить поставки говядины из Белоруссии

Импорт говядины из Беларуси в Россию может быть полностью приостановлен, если Минск не предпримет экстренных мер для усиления контроля над качеством поставляемой в РФ продукции, заявили в Россельхознадзоре.
"Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии", - цитирует Интерфакс представителя контрольного ведомства.
По его словам, с 12 января по 8 февраля листерии обнаруживались в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината, а также в замороженной говядине предприятия "Полесье" (филиал Лунинецкого райпо). В таких же нарушениях замечены мясокомбинат "Кошелево" и Оршанский мясокомбинат. Кроме того, у Россельхознадзора сохраняются претензии к безопасности поступающего из Белоруссии мяса птицы.
Ранее сообщалось, что с 6 февраля Россельхознадзор запретил поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области в связи с тем, что через ее предприятия в РФ могла поступать говядина с Украины.
Работа Россельхознадзора вызвала недовольство президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в начале потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. "Что касается продуктов питания, я только о главном скажу - разного рода Данкверты и прочее. Надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич (министр внутренних дел Беларуси), и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству", - заявил Лукашенко. При этом белорусский лидер отметил, что "все эти Данкверты - люди заинтересованные". "У каждого - огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры".
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straus написал 08.02.2017 19:50
При этом белорусский лидер отметил, что "все эти Данкверты - люди заинтересованные". "У каждого - огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта.===
Донкверты проводят политику двойных стандартов. Запрет на ввоз продуктов из Белоруссии и одновременно увеличение закупок продуктов из США. "Несмотря на взаимные санкции, США вошли в пятерку важнейших торговых партнеров России вне СНГ из-за сокращения товарооборота России с третьими странами".
Да и не только США. "Россия закупает в разных объемах более 50% семян сельхозкультур, сообщили "Русской службе новостей" в министерства сельского хозяйства. Первое место занимает сахарная свекла: объем закупок приближается к 100%. На втором месте - подсолнечник: доля импортного сырья составляет 80%. Кукурузы в этом году необходимо закупить 80% от необходимого объема почти на 12 миллиардов рублей, отмечают в ведомстве".
Откуда везут? "Семена везли и везут из Голландии, Франции и Германии", - говорит представитель российского Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина".
Если так, то возникает вопрос. Разве Голландия, Франция, Германия не входят в число стран против которых действуют санкции?
Тогда почему с этими государствами, с которыми действуют взаимные санкции - торговать можно, а с братской Белоруссией, которая ко всему прочему входит в Евразийский союз - нельзя?
А в брехню, что якобы в белорусских продуктах, что то там обнаружили - может поверить только полный идиот. Настоящие белорусские продукты,а не фальсификаты, которые продают в РФ под видом белорусских - очень высокого качества.
алекс настоящий написал 08.02.2017 19:18
стоик689 написал 08.02.2017 19:00
оченьлюбопытный написал 08.02.2017 18:31