Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россельхознадзор пригрозил полностью запретить поставки говядины из Белоруссии

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 4

Россельхознадзор пригрозил полностью запретить поставки говядины из Белоруссии

Импорт говядины из Беларуси в Россию может быть полностью приостановлен, если Минск не предпримет экстренных мер для усиления контроля над качеством поставляемой в РФ продукции, заявили в Россельхознадзоре.

"Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии", - цитирует Интерфакс представителя контрольного ведомства.

По его словам, с 12 января по 8 февраля листерии обнаруживались в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината, а также в замороженной говядине предприятия "Полесье" (филиал Лунинецкого райпо). В таких же нарушениях замечены мясокомбинат "Кошелево" и Оршанский мясокомбинат. Кроме того, у Россельхознадзора сохраняются претензии к безопасности поступающего из Белоруссии мяса птицы.

Ранее сообщалось, что с 6 февраля Россельхознадзор запретил поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области в связи с тем, что через ее предприятия в РФ могла поступать говядина с Украины.

Работа Россельхознадзора вызвала недовольство президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в начале потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. "Что касается продуктов питания, я только о главном скажу - разного рода Данкверты и прочее. Надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич (министр внутренних дел Беларуси), и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству", - заявил Лукашенко. При этом белорусский лидер отметил, что "все эти Данкверты - люди заинтересованные". "У каждого - огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры".

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
straus написал 08.02.2017 19:50
Re:
При этом белорусский лидер отметил, что "все эти Данкверты - люди заинтересованные". "У каждого - огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта.===
Донкверты проводят политику двойных стандартов. Запрет на ввоз продуктов из Белоруссии и одновременно увеличение закупок продуктов из США. "Несмотря на взаимные санкции, США вошли в пятерку важнейших торговых партнеров России вне СНГ из-за сокращения товарооборота России с третьими странами".
Да и не только США. "Россия закупает в разных объемах более 50% семян сельхозкультур, сообщили "Русской службе новостей" в министерства сельского хозяйства. Первое место занимает сахарная свекла: объем закупок приближается к 100%. На втором месте - подсолнечник: доля импортного сырья составляет 80%. Кукурузы в этом году необходимо закупить 80% от необходимого объема почти на 12 миллиардов рублей, отмечают в ведомстве".
Откуда везут? "Семена везли и везут из Голландии, Франции и Германии", - говорит представитель российского Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина".
Если так, то возникает вопрос. Разве Голландия, Франция, Германия не входят в число стран против которых действуют санкции?
Тогда почему с этими государствами, с которыми действуют взаимные санкции - торговать можно, а с братской Белоруссией, которая ко всему прочему входит в Евразийский союз - нельзя?
А в брехню, что якобы в белорусских продуктах, что то там обнаружили - может поверить только полный идиот. Настоящие белорусские продукты,а не фальсификаты, которые продают в РФ под видом белорусских - очень высокого качества.
Ответить
куда дешевле обойдется запретить непосредственно Лукашенко,
алекс настоящий написал 08.02.2017 19:18
причем прямо в Белоруссии запретить.Такие союзнички хуже противника.
Ответить
(без названия)
стоик689 написал 08.02.2017 19:00
Какого качества отрава в московских магазинах?
Ответить
(без названия)
оченьлюбопытный написал 08.02.2017 18:31
А что будет с поставками белАрусских семги и креветок,киви и бананов,пармезана и хамона?Вот эти истинно белАрусские товары точно не смогут конкурировать по цене с рАссескими.А вот с качеством остальных продуктов, вопрос спорный,пальмовое масло везде одинаковое.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
И.Стрелков: момент истины в Донбассе
И.Стрелков: момент истины в Донбассе
08.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россельхознадзор пригрозил полностью запретить поставки говядины из Белоруссии (4)
Голодец: в российских школах не хватает 6 млн учебных мест (6)
В Петербурге встречи депутатов с гражданами приравняли к митингам (5)
Тимченко оказался владельцем китайского клуба КХЛ (4)
Путин пообещал россиянам неизбежное "замечательное, прекрасное будущее" (21)
Богатейший депутат-единоросс Палкин объявил себя банкротом (2)
Суд признал Навального виновным по делу "Кировлеса" (11)
Великий Эмир вoзвращается (2)
Обвинение снова не смогло разъяснить, в чем экстремизм референдума (0)
Киев отверг обвинения в причастности к убийству "Гиви" (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Умoм Эрдoгана не пoнять.....
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Навальный похож на корову
Дарья Митина Дарья Митина: Денёк, блин:((
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Новости из оккупированного Харькова
Дарья Митина Дарья Митина: Пoмните эти даты!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss