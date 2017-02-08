Россельхознадзор пригрозил полностью запретить поставки говядины из Белоруссии

Импорт говядины из Беларуси в Россию может быть полностью приостановлен, если Минск не предпримет экстренных мер для усиления контроля над качеством поставляемой в РФ продукции, заявили в Россельхознадзоре.

"Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии", - цитирует Интерфакс представителя контрольного ведомства.

По его словам, с 12 января по 8 февраля листерии обнаруживались в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината, а также в замороженной говядине предприятия "Полесье" (филиал Лунинецкого райпо). В таких же нарушениях замечены мясокомбинат "Кошелево" и Оршанский мясокомбинат. Кроме того, у Россельхознадзора сохраняются претензии к безопасности поступающего из Белоруссии мяса птицы.

Ранее сообщалось, что с 6 февраля Россельхознадзор запретил поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области в связи с тем, что через ее предприятия в РФ могла поступать говядина с Украины.

Работа Россельхознадзора вызвала недовольство президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в начале потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. "Что касается продуктов питания, я только о главном скажу - разного рода Данкверты и прочее. Надо изучить вопрос, Игорь Анатольевич (министр внутренних дел Беларуси), и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру было, за нанесение ущерба государству", - заявил Лукашенко. При этом белорусский лидер отметил, что "все эти Данкверты - люди заинтересованные". "У каждого - огромные латифундии, они сами часто являются производителями того или иного продукта. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры".