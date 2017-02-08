Трамп даже не думает отменять санкции против России

США не рассматривают возможность отмены антироссийских санкции из-за Крыма, заявил в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет", - цитирует Спайсера РИА Новости.

Кроме того, он отказался комментировать законопроект, который должен осложнить процедуру отмены санкций, согласно которому, теперь для этого придется получить разрешение конгресса США.