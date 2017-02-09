Как пани Поклонская обманула полиграф и... десятки СМИ

Я ждал этого дня. Ждал, надеялся и верил. Все гадал, когда штаб «Партии жуликов и воров» снимет с Матильды Поклонской «обет молчания», и она снова начнет радовать нас своими перлами.

Табу на ее невоздержанный язычок, как вы помните, наложили в прошлом ноябре после потешного скандала. Тогда эта панночка родом из села Михайловка Ворошивлоградской области обозвала Ленина «извергом» и поставила в один ряд с Гитлером.

Ну, да еще легендарную фразу Чацкого «Служить бы рад…» приписала великому русскому полководцу Суворову. Смеху-то было…

Может, для сельской местности «нэньки Украйны» это и сошло, но тут все-таки столица поднявшейся с колен России. Город сотен академий, университетов, институтов и орденоносного телевидения имени товарища Эрнста.

Наконец, запрет сняли, и Няшу понесло... Я так растерялся, что не знаю, с чего начать. Ну, хотя бы с этого интервью одному зверски государственному телеканалу под заголовком «Однажды я обманула полиграф…».

Согласитесь: хоть для прокурора республики, хоть для депутата Госдумы уметь обмануть «детектор лжи» сегодня самое главное.

Интервью-то, как подметили ребята в комментариях, совершенно пустое, глазу зацепиться нечему. Но восхваляющие панночку издания как раз и ухватились за «сенсационную» фразу. «Поклонская обвела полиграф вокруг пальца», - протрубила одна газета. «Поклонская заявила, что легко сумела обмануть полиграф», - вторила ей другая.

«Детектору лжи» я посвятил немало заметок, а посему заявление новой думской блондинки меня очень заинтересовало. Хотя бы потому, что оно - свидетельство ее вопиющей юридической безграмотности и невежества.

Обмануть «детектор лжи», нельзя, дорогая вы наша Наталья Владимировна. Это всего лишь железяка - ноутбук с программой и датчиками. А все выводы делает полиграфолог. И как сказал мне в свое время «отец русской полиграфии» начальник отдела Института криминалистики ФСБ профессор Юрий Холодный, «если профессионал ведет тестирование без спешки и строго соблюдает все требования технологии опроса, у опрашиваемого лица практически нет шансов скрыть жизненно важную для него информацию. Ошибка по уголовным делам менее 1%)».

Юрий Иванович был душой законопроекта о применении в России полиграфа, подготовленного лет десять назад рабочей группой комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией. И о том, как этот великий антикоррупционный почин утонул в правительстве тогдашнего премьера В.Путина, я опубликовал здесь на Форуме-мск заметку «Когда же Путин вернет обществу «детектор лжи»?» (http://forum-msk.org/material/politic/11387937.html).

У нас с 1993 года применяют полиграф по закону об оперативно-розыскной деятельности для ограничения круга подозреваемых. Но он совершенно незаконно используется на фирмах при отборе кандидатов на должности и расследовании внутренних хищений.

Вот почему меня так заинтересовала хвастливое уверение Няши. Сразу подумалось: какое же преступление ей инкриминировали? Видать, очень серьезное, если она обманула «электронного дознавателя». Но все оказалось гораздо проще и предельно примитивно.

Вот как борцунья с лихоимством начала это рассказывать: «Моя родная сестра - полиграфолог. И однажды я спросила её: «Лен, давай-ка на мне испытаем, как это работает»….

А дальше такая дребедень, что просто диву даешься, как солидные издания начали ее цитировать. Однако из этой игры в куклы следует глубокомысленный вывод: «Так же и человек, которого будут исследовать на полиграфе, сможет его обмануть, веря в свою правоту». Эта бредятина бывшей прокурорши вообще-то в чьи ворота игра?

А надысь новый скандал. Пани Поклонская разразилась в своем блоге в ЖЖ угрозами в адрес создателей исторического блокбастера «Матильда», которые нельзя читать без изумления. Просто наслаждайтесь, потому что комментировать это невозможно.

«А авторы картины, прикрываясь словами о свободе творчества, помимо всего прочего, грубо нарушают право на неприкосновенность частной жизни государя Николая Александровича Романова и Его Семьи. Таким образом, полагаю, что в действиях создателей фильма могут усматриваться признаки состава по ряду уголовных преступлений, предусмотренных статьями 128-1, 137, 138, 139 УК РФ…».

Блеск! И название эссе подходящее: «Создатели фильма «Матильда» могут быть привлечены к уголовной ответственности». Так и видишь режиссера А.Учителя, бредущего в кандалах во глубину сибирских руд. А чтобы у того не оставалось никаких иллюзий насчет безнаказанного посягательства на частную жизнь экс-царя, борцунья с коррупцией накатала на его вторую жалобу генпрокурору Чайке.

Правда, его слегка успокоил президентский пресс-секретарь Песков. От имени своего патрона он предложил всем противникам картины сначала посмотреть ее. И – вы даже не поверите – привел его слова из послания Федеральному Собранию о свободе творчества и отсутствии у нас цензуры.

А пока «Единая Россия» ссылает крымчанку Поклонскую в Вологду. Нет, не насовсем, а проводить там личный прием…

P.S. Работая над заметками о полиграфе, я добровольно прошел тестирование, проведенное не таинственной «сестрой», а профессионалом высочайшего класса - полковником КГБ-ФСБ в отставке Валерием Коровиным. Приглашаю последовать моему примеру Наталью Владимировну. Есть о чем поговорить. От причин бегства с Украины до сомнительных связей с самозваным «домом Романовых» во главе с великой авантюристкой Марией Мухранской-Гогенцоллерн.