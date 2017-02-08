Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рязанского губернатора Ковалева поменяют на депутата-единоросса Любимова

Опубликовано 08.02.2017 в разделе комментариев 0

Рязанского губернатора Ковалева поменяют на депутата-единоросса Любимова

Губернатора Рязанской области Олега Ковалева в ближайшее время сменит выходец из Калужской области, депутат Госдумы Николай Любимов, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По их словам, это решение объясняется не столько трудностями в регионе, сколько проблемами со здоровьем 67-летнего Ковалева. В этом году у Ковалева истекает срок полномочий, и, по словам источника, ему будет сложно отработать еще один срок. Кроме того, по словам одного из собеседников издания, губернатор утратил поддержку федерального центра.

Николай Любимов был главой Калуги, затем вице-губернатором региона. В прошлом году он избрался от Калужской области в Госдуму. Этим назначение будет отличаться от трех предыдущих, когда Путин выбирал на посты губернаторов выходцев из этих регионов. В случае же с Любимовым считается, что он сможет хорошо себя показать в новом для себя регионе, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Сам Любимов сказал Дождю, что ничего не знает о возможном назначении.

Рязанский губернатор станет четвертым главой региона, которого президент сменит в этом году. В начале января Путин уволил главу Адыгеи — вместо Аслана Тхакушинова регион возглавил Мурат Кумпилов. В понедельник, 6 февраля, в отставку ушел глава Пермского края Виктор Басаргин — его сменил министр московского правительства Максим Решетников. На следующий день ушел глава Бурятии Вячеслав Наговицын, его место занял замминистра транспорта Алексей Цыденов. Во всех случаях собеседники тлеканала в Кремле объясняли решения о замене сложной ситуацией в регионах, в первую очередь межэлитными противоречиями, которые необходимо закончить за год до выборов президента.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
И.Стрелков: момент истины в Донбассе
И.Стрелков: момент истины в Донбассе
08.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как пани Поклонская обманула полиграф и... десятки СМИ (2)
Рязанского губернатора Ковалева поменяют на депутата-единоросса Любимова (0)
Трамп даже не думает отменять санкции против России (1)
Россельхознадзор пригрозил полностью запретить поставки говядины из Белоруссии (11)
Голодец: в российских школах не хватает 6 млн учебных мест (10)
В Петербурге встречи депутатов с гражданами приравняли к митингам (5)
Тимченко оказался владельцем китайского клуба КХЛ (5)
Путин пообещал россиянам неизбежное "замечательное, прекрасное будущее" (33)
Богатейший депутат-единоросс Палкин объявил себя банкротом (2)
Суд признал Навального виновным по делу "Кировлеса" (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Чудеса
Максим Калашников Максим Калашников: Кремль не допустит дестабилизации из-за убийства Гиви
Максим Калашников Максим Калашников: Крыть нечем - в ход готовы пустить "засекреченного свидетеля"
Максим Калашников Максим Калашников: К2501 - о Гиви...
Максим Калашников Максим Калашников: О текущем. О Гиви и вызове в суд
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss