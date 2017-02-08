Рязанского губернатора Ковалева поменяют на депутата-единоросса Любимова

Губернатора Рязанской области Олега Ковалева в ближайшее время сменит выходец из Калужской области, депутат Госдумы Николай Любимов, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По их словам, это решение объясняется не столько трудностями в регионе, сколько проблемами со здоровьем 67-летнего Ковалева. В этом году у Ковалева истекает срок полномочий, и, по словам источника, ему будет сложно отработать еще один срок. Кроме того, по словам одного из собеседников издания, губернатор утратил поддержку федерального центра.

Николай Любимов был главой Калуги, затем вице-губернатором региона. В прошлом году он избрался от Калужской области в Госдуму. Этим назначение будет отличаться от трех предыдущих, когда Путин выбирал на посты губернаторов выходцев из этих регионов. В случае же с Любимовым считается, что он сможет хорошо себя показать в новом для себя регионе, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Сам Любимов сказал Дождю, что ничего не знает о возможном назначении.

Рязанский губернатор станет четвертым главой региона, которого президент сменит в этом году. В начале января Путин уволил главу Адыгеи — вместо Аслана Тхакушинова регион возглавил Мурат Кумпилов. В понедельник, 6 февраля, в отставку ушел глава Пермского края Виктор Басаргин — его сменил министр московского правительства Максим Решетников. На следующий день ушел глава Бурятии Вячеслав Наговицын, его место занял замминистра транспорта Алексей Цыденов. Во всех случаях собеседники тлеканала в Кремле объясняли решения о замене сложной ситуацией в регионах, в первую очередь межэлитными противоречиями, которые необходимо закончить за год до выборов президента.