Крым должен быть возвращен Корее

В Белом доме заявили, что США не рассматривают отмену антироссийских санкций, которые были введены после воссоединения Крыма с Россией, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер: «В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред США при ООН Никки Хейли четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет».

Собственно, мы тоже достаточно исчерпывающе высказались сразу после слов Никки Хейли. Но был некоторый зазор, в который могло протиснуться заявление, что, мол, это личное мнение госпожи Хейли, а Белый дом еще не определился. Но он определился.

Еще раз можно повторить: "пока Россия не покинет Крым" - это значит никогда.

Правда, сегодня же конгрессмен от Калифорнии Максин Уотерс в своем выступлении перепутала Украину с Кореей, из чего можно сделать вывод о степени важности крымской проблемы для американского истэблишмента.

В принципе, можно было бы встать в позу и потребовать словами песни: "Отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад!" Тем более, что даже денег, и тех казна не получила.

Опять же вопрос Гавайев, которые США аннексировали на непойми каких основаниях.

Пуэрто-Рико вообще является зависимой от США территорией, но не имеющей полноценного членства на правах штата - вот пока Пуэрто-Рико Испаниии не вернут, значит, можно тоже санкции вводить.

Так еще ведь и Техас с Калифорнией отняли у Мексики. Хотя в то время в Мексике был прогрессивный режим и никакого рабства, в отличие от США, сроду не бывало.

Но что-то мне подсказывает, что ни Калифорнию Мексике, ни Пуэрто-Рико Испании, ни Аляску России Соединенные штаты не вернут. Но ведь и Россия никому ничего возвращать не собирается - если только Путин втихаря Курилы японцам не спустит.

Так что санкции, видимо, можно больше вообще не обсуждать.

Впрочем, специально для мировой общественности можно было бы составить справку, что в Крыму и Севастополе нет ни одного украинского географического названия, ни одного украинского топонима, что является неоспоримым признаком национальной принадлежности территории - скажем, в США добрая половина названий индейские, начиная с Манхеттена, хотя индейцев там давно всех истребили. А в Крыму нет и ни одного памятника украинской истории и культуры. Нет ни одной церкви УПЦ. Несмотря на то, что украинский язык признан одним из государственных языков Республики Крым, нет мест компактного проживания украинцев, нет украиноговорящей диаспоры.

Так что смело можно возвращать полуостров Корее, хоть северной, хоть южной. Корейцев тоже практически нет.

А.Б.

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