Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мэр Тайшета опошлил коррупцией город из песни...

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 0

коррупция ссср сибирь вертикаль
Мэр Тайшета опошлил коррупцией город из песни...

Правоохранительные органы Иркутской области утром в четверг, 9 февраля, задержали мэра города Тайшет Александра Величко. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, в здании городской администрации проводятся обыски. 

"Величко был задержан на рабочем месте сотрудниками полиции при участии сотрудников СК и ФСБ. В его кабинете проводятся сейчас обысковые мероприятия", - сказал собеседник агентства. 

Причины следственных действий не уточняются. Однако, по данным местного издания "Тайшет 24", задержание может быть связано с расследованием уголовного дела о хищении муниципальных артезианских скважин. 

В 2011 году администрация Тайшетского района предоставила ООО "ВАВ" в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин на территории котельной бывшего комбината строительной индустрии. На основании актов приемки работ по объекту было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако следствие установило, что скважины уже были обустроены в 2005 году мэрией города за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта. 

Издание пишет и об обстоятельствах задержания. По его данным, сразу после традиционной утренней планерки в кабинет мэра вошли около 10 человек в погонах, после чего он был задержан. 

Как отмечает tkgorod.ru, за прошедшую неделю это уже второе громкое дело, в котором в качестве подозреваемых фигурируют руководители районных администраций Иркутской области. Так, 2 февраля при получении взятки в 2,5 миллиона рублей был задержан первый заместитель главы Казачинско-Ленского района Артем Амосов. Установлено, что деньги ему передали за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на строительство полигона ТБО. 

3 февраля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан мэр муниципального образования "Казачинско-Ленский район" Александр Абраменко.

От редакции: У нынешней хвалёной путинской вертикали - примерно так: воцарился какой-то князёк, ну и, как говорится, время пошло... От срока губернаторского, мэрского - до срока тюремного. Ибо, сидя на таких деньгах и не имея никакой другой государственной идеологии, кроме как воровство (а что делают Роснефть, Газпром и прочие "естественные" монополии, расхищающие богатства всенародных недр?) - угадать путь развития, так сказать, карьерного роста каждого крупного чинуши, не сложно.

Однако, люди, не принимающие капитализма и его последствий - помнят ведь, помнят песню, романтическую песню 1960-х, где упоминается этот город! Надо же - и это, святое, осовительно-сибирское, строительное и коммунистическое умудрились опошлить! Жаль, нет на связи Леонида Развозжаева, уроженца тех краёв, и фразу из песни "только кто мне придумает новый Тайшет?" некому прокомментировать. Для Лёни придумана колония - теми как раз, кто и украл у народа недра. Коррупционеры придумали старый мир, а в нём ещё много городов, точек на карте, которые будут помечены их жиром...

Д.Ч. 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
Кремль закрыл путь к выборам?
Кремль закрыл путь к выборам?
09.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мэр Тайшета опошлил коррупцией город из песни... (0)
Крым должен быть возвращен Корее (29)
Как пани Поклонская обманула полиграф и... десятки СМИ (27)
Рязанского губернатора Ковалева поменяют на депутата-единоросса Любимова (3)
Трамп даже не думает отменять санкции против России (8)
Россельхознадзор пригрозил полностью запретить поставки говядины из Белоруссии (12)
Голодец: в российских школах не хватает 6 млн учебных мест (12)
В Петербурге встречи депутатов с гражданами приравняли к митингам (9)
Тимченко оказался владельцем китайского клуба КХЛ (5)
Путин пообещал россиянам неизбежное "замечательное, прекрасное будущее" (33)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Он бы ещё на 10 заповедей сослался !
Дарья Митина Дарья Митина: К предыдущему пoсту
Дарья Митина Дарья Митина: Чудеса
Максим Калашников Максим Калашников: Кремль не допустит дестабилизации из-за убийства Гиви
Максим Калашников Максим Калашников: Крыть нечем - в ход готовы пустить "засекреченного свидетеля"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss