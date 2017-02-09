Мэр Тайшета опошлил коррупцией город из песни...

Правоохранительные органы Иркутской области утром в четверг, 9 февраля, задержали мэра города Тайшет Александра Величко. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, в здании городской администрации проводятся обыски.

"Величко был задержан на рабочем месте сотрудниками полиции при участии сотрудников СК и ФСБ. В его кабинете проводятся сейчас обысковые мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Причины следственных действий не уточняются. Однако, по данным местного издания "Тайшет 24", задержание может быть связано с расследованием уголовного дела о хищении муниципальных артезианских скважин.

В 2011 году администрация Тайшетского района предоставила ООО "ВАВ" в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин на территории котельной бывшего комбината строительной индустрии. На основании актов приемки работ по объекту было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако следствие установило, что скважины уже были обустроены в 2005 году мэрией города за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта.

Издание пишет и об обстоятельствах задержания. По его данным, сразу после традиционной утренней планерки в кабинет мэра вошли около 10 человек в погонах, после чего он был задержан.

Как отмечает tkgorod.ru, за прошедшую неделю это уже второе громкое дело, в котором в качестве подозреваемых фигурируют руководители районных администраций Иркутской области. Так, 2 февраля при получении взятки в 2,5 миллиона рублей был задержан первый заместитель главы Казачинско-Ленского района Артем Амосов. Установлено, что деньги ему передали за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту на строительство полигона ТБО.

3 февраля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан мэр муниципального образования "Казачинско-Ленский район" Александр Абраменко.

От редакции: У нынешней хвалёной путинской вертикали - примерно так: воцарился какой-то князёк, ну и, как говорится, время пошло... От срока губернаторского, мэрского - до срока тюремного. Ибо, сидя на таких деньгах и не имея никакой другой государственной идеологии, кроме как воровство (а что делают Роснефть, Газпром и прочие "естественные" монополии, расхищающие богатства всенародных недр?) - угадать путь развития, так сказать, карьерного роста каждого крупного чинуши, не сложно.

Однако, люди, не принимающие капитализма и его последствий - помнят ведь, помнят песню, романтическую песню 1960-х, где упоминается этот город! Надо же - и это, святое, осовительно-сибирское, строительное и коммунистическое умудрились опошлить! Жаль, нет на связи Леонида Развозжаева, уроженца тех краёв, и фразу из песни "только кто мне придумает новый Тайшет?" некому прокомментировать. Для Лёни придумана колония - теми как раз, кто и украл у народа недра. Коррупционеры придумали старый мир, а в нём ещё много городов, точек на карте, которые будут помечены их жиром...

Д.Ч.