В Подмосковье пенсионерка насмерть замерзла рядом с больницей

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 83-летней пенсионерки в больнице в подмосковном Щелкове. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, пожилая пациентка Щелковской клинической больницы № 1 ночью вышла из палаты на улицу, где скончалась от переохлаждения. По словам дочери погибшей, тело ее матери в снегу в 15-20 метрах от корпуса больницы обнаружил утром охранник. "Постель была убрана, из вещей были халат, тапочки и трость, с которой она уже ходила более 10 лет. Заместитель начальника больницы сказала, что лично с медсестрой нашла нашу маму за корпусом в снегу. Когда мы стали спрашивать охранника, он сказал, что она попросила - я открыл, я не знаю, кто приходит, кто уходит", - рассазала дочь погибшей. Она отметила, что несколько лет назад в этом же учреждении умер ее отец. Мужчину с инфарктом приняли только после настойчивых уговоров. Ему успели сделать анализы, после чего он скончался.

Отметим, что похожий случай произошел несколько дней назад в Якутске. Там пожилой пациент дома престарелых умер от переохлаждения на пороге учреждения. Мужчина вернулся с прогулки, однако не смог попасть внутрь дома-интерната.