Следователи устанавливают обстоятельства смерти 83-летней пенсионерки в больнице в подмосковном Щелкове. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, пожилая пациентка Щелковской клинической больницы № 1 ночью вышла из палаты на улицу, где скончалась от переохлаждения. По словам дочери погибшей, тело ее матери в снегу в 15-20 метрах от корпуса больницы обнаружил утром охранник. "Постель была убрана, из вещей были халат, тапочки и трость, с которой она уже ходила более 10 лет. Заместитель начальника больницы сказала, что лично с медсестрой нашла нашу маму за корпусом в снегу. Когда мы стали спрашивать охранника, он сказал, что она попросила - я открыл, я не знаю, кто приходит, кто уходит", - рассазала дочь погибшей. Она отметила, что несколько лет назад в этом же учреждении умер ее отец. Мужчину с инфарктом приняли только после настойчивых уговоров. Ему успели сделать анализы, после чего он скончался.
Отметим, что похожий случай произошел несколько дней назад в Якутске. Там пожилой пациент дома престарелых умер от переохлаждения на пороге учреждения. Мужчина вернулся с прогулки, однако не смог попасть внутрь дома-интерната.
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СПИСОК ПРЕСТУПЛЕНИЙ БАНДГЛАВАРЯ ПУТИНА написал 09.02.2017 12:05
кто народу России поднял коммуналку в 20 - 30 раз, при геноцидно нищих зарплатах Простых Людей?
Это жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда. А не обама или трамп, не порошенка, не лондон.
Кто развязал войну с украиной? Это опять жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто попирает конституционные права Коренных Народов России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто ворует хлеб из наших ртов? Опять жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто обогащается на геноциде нищетой народа России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто организовал политический террор против нашего общества? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто превратил выборы в наглдый фарс, с участием одних своих политических марионеток? Лишив Коренные Народы России какого бы то ни было политического представительства? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто попирает даже свою собственную конституцию? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто одурачивает Народы России тотальной лживой пропагандой? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто клевещет на народы России, якобы народы поддерживают его военные преступления, на украине, в сирии и т.п.? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто виновен в деградации промышленности, науки, образования? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто раздаривает территории России китаю, шельф норвегии, собирается сливать Курильские острова Японии? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто лишает общество доступа к информации о реальном положении в стране? Цензурой, политическим террором. жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто стравил Россию со всеми соседями, со всем постсоветским пространством? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто ползуче сдает дальний восток китаю? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто списывает огромные долги зарубежным странам, при этом не списав ни копейки ограбленным и нищим гражданам России? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто посадил Русского Патриота Квачкова в жидо- чекистский гулаг за разговор на кухне? жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
И не одного Квачкова, а много Русских патриотов. За правду. жидо- чекистский террористический бандглаварь Путин Пархатый и его жидо- чекистская тербанда.
Кто приказал жидам- чекистам в 1999г взрывать дома с Русскими Людьми, а сваливать на Чеченских Людей? А поймали московских жидов- чекистов в рязани, за минированием домов.
Кто приказал убить всех щекочихиных кто пытался расследовать это преступление?
Думаю и так очевидно кто.
Это бесконечный список тягчайших преступлений банды жидов и чекистов и их жидо- чекистского террористического бандглаваря Путина Пархатого против России и ее народа.