Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия установила очередной антирекорд в рейтинге ФИФА

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 3

Россия установила очередной антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу оказалась на самых низких позициях в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) за всю свою историю. Как передает Интерфакс, новая версия рейтинга опубликована в четверг, 9 февраля. В нем национальная команда страны опустилась на пять строчек и теперь занимает 61-е место. Предыдущим антирекордом россиян было 56-е место в декабре 2016 года.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины, а в первой десятке помимо нее присутствуют Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Франция, Колумбия, Португалия, Уругвай, Испания.

Рейтинг каждой из сборной основан на результатах проведенных ею матчей за отчетный период времени, а также коэффициента важности матча или турнира, уровня соперника и так далее. Чем выше уровень, тем большее количество рейтинговых баллов можно заработать – при условии успешной игры с тем и/или иным соперником.

В зачете рейтинга учитываются матчи, проведенные за последние 48 месяцев, коэффициент каждого из этого матчей сокращается по мере увеличения срока давности.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Пахом написал 09.02.2017 13:58
В обчем, встали с колен и легли на спину.
Ответить
важнейший вопрос
Дмитрий.г..Запорожье.. написал 09.02.2017 13:44
На 30 пунктов выше чем кацапомомойка.
Ответить
(без названия)
важнейший вопрос написал 09.02.2017 12:36
А Украина на каком месте?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
Кремль закрыл путь к выборам?
Кремль закрыл путь к выборам?
09.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В России хотят праздновать "День патриотизма" в годовщину продуктового эмбарго (0)
Япония заселит и застроит Южные Курилы исключительно туристами и больницами (1)
Путин обвинил европейские СМИ в манипуляции общественным мнением (3)
Россия установила очередной антирекорд в рейтинге ФИФА (3)
В Подмосковье пенсионерка насмерть замерзла рядом с больницей (0)
Китай будет дактилоскопировать всех иностранцев от 14 до 70 лет на въезде (0)
Чистки в ФСБ затронули ещё одного члена "русской партии", вместо него пришёл Жахонгир Юлдашев (0)
Мэр Тайшета опошлил коррупцией город из песни... (0)
Крым должен быть возвращен Корее (49)
Как пани Поклонская обманула полиграф и... десятки СМИ (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: к выходу Е.Просвирнина из К2501
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Он бы ещё на 10 заповедей сослался !
Дарья Митина Дарья Митина: К предыдущему пoсту
Дарья Митина Дарья Митина: Чудеса
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss