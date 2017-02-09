Россия установила очередной антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу оказалась на самых низких позициях в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) за всю свою историю. Как передает Интерфакс, новая версия рейтинга опубликована в четверг, 9 февраля. В нем национальная команда страны опустилась на пять строчек и теперь занимает 61-е место. Предыдущим антирекордом россиян было 56-е место в декабре 2016 года.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины, а в первой десятке помимо нее присутствуют Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Франция, Колумбия, Португалия, Уругвай, Испания.

Рейтинг каждой из сборной основан на результатах проведенных ею матчей за отчетный период времени, а также коэффициента важности матча или турнира, уровня соперника и так далее. Чем выше уровень, тем большее количество рейтинговых баллов можно заработать – при условии успешной игры с тем и/или иным соперником.

В зачете рейтинга учитываются матчи, проведенные за последние 48 месяцев, коэффициент каждого из этого матчей сокращается по мере увеличения срока давности.