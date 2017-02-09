Путин обвинил европейские СМИ в манипуляции общественным мнением

Владимир Путин направил коллективу редакции итальянской газеты La Stampa поздравление со 150-летием со дня выхода первого номера издания, в котором раскритиковал европейские СМИ за то, что «они стали орудием для манипуляции общественным мнением».

«Поздравляю вас со 150-летием со дня выхода первого номера газеты La Stampa, одного из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, – той самой Европы, для которой всегда были традиционны такие ценности как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения найти свой путь к читателю, но в то же время той самой Европы, в которой в последние годы авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств», - говорится в тексте поздравления, размешенном на официальном сайте Кремля.

При этом, Владимир Путин подчеркнул, что La Stampa предоставляет слово людям с различными точками зрения, даёт хорошие возможности для ведения конструктивных дискуссий. «Благодаря этому она неизменно отличается глубоким всесторонним анализом происходящих событий, объективностью и основательностью оценок», - говорится письме.