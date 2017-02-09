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Московский листок

Китай будет дактилоскопировать всех иностранцев от 14 до 70 лет на въезде

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 0

таможня кнр
Китай будет дактилоскопировать всех иностранцев от 14 до 70 лет на въезде

Пограничные службы Китая начнут собирать биометрические данные иностранцев, въезжающих в страну. Об этом сообщает сайт Министерства общественной безопасности КНР. В частности, приезжие будут сдавать отпечатки пальцев. С 10 февраля эту процедуру начнут использовать в аэропорту города Шэньчжэнь и нескольких других пунктах пропуска. В дальнейшем ее планируют внедрить и на остальных КПП. 

Сдавать отпечатки пальцев будут все иностранцы в возрасте от 14 до 70 лет (включительно), за исключением лиц с дипломатическими паспортами. Нововведение не коснется также граждан тех стран, где действуют взаимные преференции, уточняет агентство Xinhua.

Данный шаг предпринимается для дальнейшего совершенствования контроля въезда/выезда. В министерстве отмечают, что сбор биометрических данных у въезжающих и выезжающих из страны "является важной мерой по укреплению миграционного контроля". В настоящее время такая практика применяется во многих странах мира, напоминают китайские чиновники. 

Ранее ввести поголовную дактилоскопию въезжающих в страну иностранцев собирались и в России. В МВД говорили, что снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих могут начать уже с 2017 года, но пока этого не произошло. Сейчас дактилоскопию проходят лишь трудовые мигранты. 

Инициативы, связанные с тотальной дактилоскопией всех приезжих, уже неоднократно вносились различными фракциями и депутатами Госдумы, которые ссылались на успешный зарубежный опыт. Однако исполнительная власть с принятием решений тянула, указывая на трудности, которые могут возникнуть: к примеру, указывалось на то, что некоторые контрольно-пропускные пункты расположены в слаборазвитых районах, где нет современной техники, но зато есть большой риск коррупции. 

Год назад страны Шенгенского договора изменили правила получения виз для россиян, обязав их раз в пять лет сдавать отпечатки пальцев. Полученные биометрические данные хранятся в Визовой информационной системе. Для получения визы в США также требуется пройти процедуру дактилоскопии.

Отметим, что КНР делает в последние месяцы довольно серьёзные шаги к изменению не только таможенных норм, но и международной обстановки. Например, в январе Китай разместил одну из трех бригад межконтинентальных баллистических ракет собственной разработки Dongfeng-41(DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает Global Times со ссылкой на гонконгские и тайваньские СМИ.

По данным издания, Китай намерен разместить в общей сложности три стратегических ракетных бригады DF-41. Одно из подразделений уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань. Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян, а третья — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.  

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