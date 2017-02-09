Япония заселит и застроит Южные Курилы исключительно туристами и больницами

Пакет российских предложений по совместному с Японией освоению Курил включает сотрудничество в рыболовной отрасли, медицине, туризме, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. «В настоящее время совместно с заинтересованными российскими ведомствами, а также администрацией Сахалинской области мы ведем интенсивную подготовку к этому мероприятию (встрече замглав МИД РФ и Японии в марте — ред.). Прорабатываем пакет предложений, касающихся наиболее перспективных сфер с точки зрения социально-экономического развития южных Курил. Это, прежде всего, рыборазведение, рыбопереработка, совершенствование инфраструктуры, геотермальная энергетика, туризм, медицина и ряд других», — сказала она.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15—16 декабря 2016 года.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Ото всей этой "совместности" поганенько веет перестройкой. Когда нарождались, как грибы после дождя, совместные предприятия, которые вскоре перестали служить ширмой, и ТНК, такие, как "Пепсико" и ещё сотни других "папочек" российских, а до того аж советских "дочек", сбросили маскхалаты "мир-дружба-жвачка"... С Южными Курилами дело обстоит в точности так же, по этой же схеме "дружбы" сильных буржуев с отсталыми, но уже не "совками", а сырьевыми буржуями колониальной доли: что это за "сотрудничество в области медицины и туризма"? Это когда японцы приезжают на "свои" Хабомаи (это их название, кстати, не наше) и там же их лечат японские врачи на японской же технике? Собственно, постсоветскую техническую и социальную отсталость ничем другим там, на таком ярком контрасте и не прикроешь. Ну, а когда Южные Курилы уже по факту будут заселены "туристами", иметь будут только японские больницы и прочее "совершенствование инфраструктуры", вот тогда-то, - и без мирного договора ещё как раз! - можно хапнуть "северные территории", а Путинская Раша и пикнуть не успеет - ей-то что там делать? вымирать только если показательно, как и в Забайкалье, медленно уходящем КНР посредством "халявного гектара"?

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