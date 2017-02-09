Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Япония заселит и застроит Южные Курилы исключительно туристами и больницами

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 1

регионы япония социальныйрегресс сырьеваяимперия южныекурилы
Япония заселит и застроит Южные Курилы исключительно туристами и больницами

Пакет российских предложений по совместному с Японией освоению Курил включает сотрудничество в рыболовной отрасли, медицине, туризме, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева. «В настоящее время совместно с заинтересованными российскими ведомствами, а также администрацией Сахалинской области мы ведем интенсивную подготовку к этому мероприятию (встрече замглав МИД РФ и Японии в марте — ред.). Прорабатываем пакет предложений, касающихся наиболее перспективных сфер с точки зрения социально-экономического развития южных Курил. Это, прежде всего, рыборазведение, рыбопереработка, совершенствование инфраструктуры, геотермальная энергетика, туризм, медицина и ряд других», — сказала она.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15—16 декабря 2016 года.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Ото всей этой "совместности" поганенько веет перестройкой. Когда нарождались, как грибы после дождя, совместные предприятия, которые вскоре перестали служить ширмой, и ТНК, такие, как "Пепсико" и ещё сотни других "папочек" российских, а до того аж советских "дочек", сбросили маскхалаты "мир-дружба-жвачка"... С Южными Курилами дело обстоит в точности так же, по этой же схеме "дружбы" сильных буржуев с отсталыми, но уже не "совками", а сырьевыми буржуями колониальной доли: что это за "сотрудничество в области медицины и туризма"? Это когда японцы приезжают на "свои" Хабомаи (это их название, кстати, не наше) и там же их лечат японские врачи на японской же технике? Собственно, постсоветскую техническую и социальную отсталость ничем другим там, на таком ярком контрасте и не прикроешь. Ну, а когда Южные Курилы уже по факту будут заселены "туристами", иметь будут только японские больницы и прочее "совершенствование инфраструктуры", вот тогда-то, - и без мирного договора ещё как раз! - можно хапнуть "северные территории", а Путинская Раша и пикнуть не успеет - ей-то что там делать? вымирать только если показательно, как и в Забайкалье, медленно уходящем КНР посредством "халявного гектара"?

Материалы по теме:

Отмычка "совместного освоения"

Вот для кого придумали дальневосточный "халявный гектар": КНР приходит в Забайкалье (видео)



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Дмитрий.г..Запорожье.. написал 09.02.2017 13:55
А что еще можно построить на Тисима-ретто?Там при красножопых кроме пограничников,вояк и по сезону рыбаков,никого не было.Типичные "Острова в океане"Э.Хеменгуэя.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
Кремль закрыл путь к выборам?
Кремль закрыл путь к выборам?
09.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В России хотят праздновать "День патриотизма" в годовщину продуктового эмбарго (0)
Япония заселит и застроит Южные Курилы исключительно туристами и больницами (1)
Путин обвинил европейские СМИ в манипуляции общественным мнением (3)
Россия установила очередной антирекорд в рейтинге ФИФА (3)
В Подмосковье пенсионерка насмерть замерзла рядом с больницей (0)
Китай будет дактилоскопировать всех иностранцев от 14 до 70 лет на въезде (0)
Чистки в ФСБ затронули ещё одного члена "русской партии", вместо него пришёл Жахонгир Юлдашев (0)
Мэр Тайшета опошлил коррупцией город из песни... (0)
Крым должен быть возвращен Корее (49)
Как пани Поклонская обманула полиграф и... десятки СМИ (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: к выходу Е.Просвирнина из К2501
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Он бы ещё на 10 заповедей сослался !
Дарья Митина Дарья Митина: К предыдущему пoсту
Дарья Митина Дарья Митина: Чудеса
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss