Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В России хотят праздновать "День патриотизма" в годовщину продуктового эмбарго

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 0

В России хотят праздновать "День патриотизма" в годовщину продуктового эмбарго

В России может появится новый праздник - День патриотизма. Его предлагают учредить 6 августа - в день введения РФ продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Как передает ТАСС, соответствующее предложение уже одобрено Министерством культуры и внесено в Госдуму.

Предложение отмечать День патриотизма выдвинул глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, который подготовил также проект соответствующего федерального закона. После получения обращения в Госдуме запросили позицию Минкультуры по этому вопросу.

"По мнению Минкультуры России, данная законодательная инициатива заслуживает внимания. Вместе с тем указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук", - говорится в ответе первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

В министерстве также напомнили о необходимости финансово-экономического обоснования, так как празднование Дня патриотизма потребует выделения бюджетных средств.

Отметим, что согласно данным Федеральной таможенной службы в январе 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию вырос на 36,4% по сравнению аналогичным периодом 2016 года.

В январе в страну из дальнего зарубежья было ввезено товаров на 11,1 млрд долларов. В годовом выражении объемы импорта подскочили на 36,4% и стали максимальными для первого месяца года за все время кризиса. Импорт машин и оборудования увеличился на 45%, химической продукции - на 35,7%, одежды и обуви - на 27,8%.

В 1,8 раза выросли закупки за рубежом зерновых культур: рекордный со времен СССР урожай, составивший 106 млн тонн, оказался низкого качества, и дефицит хлебопекарной пшеницы, как и в советские времена, пришлось покрывать импортом.

Одновременно в 1,6 раза увеличился импорт молочных продуктов, рыбы - в полтора раза, растительного масла - на 48,8%, напитков - на 48,9%.

Ввоз фармацевтических товаров и лекарств увеличился на 60%, тканей - на 50%, оптического оборудования - в 1,5 раза, механического и электрооборудования - на 32-40%.

"Укрепление рубля в течение года повышало покупательную способность населения и предпринимателей", у которых за время кризиса накопился "отложенный спрос на качественную импортную продукцию", констатирует ведущий эксперт "Центра развития" ВШЭ Сергей Пухов.

При этом заместить эту продукцию, несмотря на декларации властей, не удалось: за время кризиса подавляющее большинство обрабатывающих производств в России сократили выпуск. В производстве транспорта, электрооборудования и стройматериалов спад составил 14-17,5%, а в прочих производствах (включая мебельную промышленность) - 25,7%.

Ситуация усугубляется тем, что 75% российском промышленности "завязано" на импорт зарубежного оборудования и технологий, причем у каждого третьего предприятия эта зависимость критическая, отмечает ВШЭ.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
Правда о Донбассе. О чем молчат федеральные СМИ
06.02.2017
Кремль закрыл путь к выборам?
Кремль закрыл путь к выборам?
09.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Во Франции незаметно взорвалась АЭС (0)
"Роснефть": "Другая Россия" "дискредитирует госвласть" по заказу и на деньги Ходорковского (2)
На северо-западе Франции произошёл взрыв на АЭС (5)
В России хотят праздновать "День патриотизма" в годовщину продуктового эмбарго (0)
Япония заселит и застроит Южные Курилы исключительно туристами и больницами (2)
Путин обвинил европейские СМИ в манипуляции общественным мнением (3)
Россия установила очередной антирекорд в рейтинге ФИФА (3)
В Подмосковье пенсионерка насмерть замерзла рядом с больницей (0)
Китай будет дактилоскопировать всех иностранцев от 14 до 70 лет на въезде (0)
Чистки в ФСБ затронули ещё одного члена "русской партии", вместо него пришёл Жахонгир Юлдашев (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Пoхoжи oни и внешне, и гoвoрят oба с картавинкoй...
Дарья Митина Дарья Митина: Уникальные кадры! Мoсквичи наблюдают за oткрытием Всемирнoгo Фестиваля Мoлoдежи и Студентoв в 1957 г
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: к выходу Е.Просвирнина из К2501
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Он бы ещё на 10 заповедей сослался !
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss