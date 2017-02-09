В России хотят праздновать "День патриотизма" в годовщину продуктового эмбарго

В России может появится новый праздник - День патриотизма. Его предлагают учредить 6 августа - в день введения РФ продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада. Как передает ТАСС, соответствующее предложение уже одобрено Министерством культуры и внесено в Госдуму.

Предложение отмечать День патриотизма выдвинул глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, который подготовил также проект соответствующего федерального закона. После получения обращения в Госдуме запросили позицию Минкультуры по этому вопросу.

"По мнению Минкультуры России, данная законодательная инициатива заслуживает внимания. Вместе с тем указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук", - говорится в ответе первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

В министерстве также напомнили о необходимости финансово-экономического обоснования, так как празднование Дня патриотизма потребует выделения бюджетных средств.

Отметим, что согласно данным Федеральной таможенной службы в январе 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию вырос на 36,4% по сравнению аналогичным периодом 2016 года.

В январе в страну из дальнего зарубежья было ввезено товаров на 11,1 млрд долларов. В годовом выражении объемы импорта подскочили на 36,4% и стали максимальными для первого месяца года за все время кризиса. Импорт машин и оборудования увеличился на 45%, химической продукции - на 35,7%, одежды и обуви - на 27,8%.

В 1,8 раза выросли закупки за рубежом зерновых культур: рекордный со времен СССР урожай, составивший 106 млн тонн, оказался низкого качества, и дефицит хлебопекарной пшеницы, как и в советские времена, пришлось покрывать импортом.

Одновременно в 1,6 раза увеличился импорт молочных продуктов, рыбы - в полтора раза, растительного масла - на 48,8%, напитков - на 48,9%.

Ввоз фармацевтических товаров и лекарств увеличился на 60%, тканей - на 50%, оптического оборудования - в 1,5 раза, механического и электрооборудования - на 32-40%.

"Укрепление рубля в течение года повышало покупательную способность населения и предпринимателей", у которых за время кризиса накопился "отложенный спрос на качественную импортную продукцию", констатирует ведущий эксперт "Центра развития" ВШЭ Сергей Пухов.

При этом заместить эту продукцию, несмотря на декларации властей, не удалось: за время кризиса подавляющее большинство обрабатывающих производств в России сократили выпуск. В производстве транспорта, электрооборудования и стройматериалов спад составил 14-17,5%, а в прочих производствах (включая мебельную промышленность) - 25,7%.

Ситуация усугубляется тем, что 75% российском промышленности "завязано" на импорт зарубежного оборудования и технологий, причем у каждого третьего предприятия эта зависимость критическая, отмечает ВШЭ.