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Московский листок

На северо-западе Франции произошёл взрыв на АЭС

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 5

На северо-западе Франции произошёл взрыв на АЭС

На северо-западе Франции в городе Фламанвиль в четверг произошёл взрыв на атомной электростанции (АЭС). Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел около 10:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) на стройплощадке третьего энергоблока, где возводится новый реактор. В результате инцидента пострадали пять человек, которые отравились угарным газом после возникшего на месте ЧП пожара. Отмечается, что риска ядерного заражения нет, поскольку объект не был введен в строй. В настоящий момент к месту происшествия направляются несколько расчетов пожарно-спасательной службы. На месте развернут передовой медпункт для приема пострадавших.

Как передает ТАСС, причиной взрыва стала техническая неполадка. Руководство АЭС решило в целях предосторожности приостановить один из действующих энергоблоков станции. Риск ядерного заражения в районе атомной электростанции "полностью исключен", сообщили в префектуре.

Атомная электростанция "Фламанвиль" расположена на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш. Она имеет два реактора мощностью 1,3 МВт каждый, которые были введены в эксплуатацию в 1986 и 1987 годах. Сейчас компания-оператор "Электрисите де Франс" ведет там строительство третьего энергоблока, пуск которого намечен на 2018 год.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Дмитрий. г.Запорожье написал 09.02.2017 14:56
Ну и что тут трагичного?Произошел несчастный случай на стройплощадке.Вот то,что СТРОИТСЯ
НОВЫЙ РЕАКТОР это конечно здорово.За Францию можно порадоваться.
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Опять исламское государство
не исключено написал 09.02.2017 14:49
RE -Опять исламское государство?
кто ж правду то скажет?
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РЕ
! СЕВЕР ! написал 09.02.2017 14:48
Она имеет два реактора мощностью 1,3 МВт каждый, которые были введены в эксплуатацию в 1986 и 1987 годах.
====================
ГВт.
Вы не ориентируетесь в величинах.
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РЕ
! СЕВЕР ! написал 09.02.2017 14:46
Кто Чернобыль устроил? Опять исламское государство?
================
Попробуйте сами ответить на свои вопросы.
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(без названия)
Ну и че написал 09.02.2017 14:31
Кто Чернобыль устроил? Опять исламское государство?
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