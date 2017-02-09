На северо-западе Франции произошёл взрыв на АЭС

На северо-западе Франции в городе Фламанвиль в четверг произошёл взрыв на атомной электростанции (АЭС). Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел около 10:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) на стройплощадке третьего энергоблока, где возводится новый реактор. В результате инцидента пострадали пять человек, которые отравились угарным газом после возникшего на месте ЧП пожара. Отмечается, что риска ядерного заражения нет, поскольку объект не был введен в строй. В настоящий момент к месту происшествия направляются несколько расчетов пожарно-спасательной службы. На месте развернут передовой медпункт для приема пострадавших.

Как передает ТАСС, причиной взрыва стала техническая неполадка. Руководство АЭС решило в целях предосторожности приостановить один из действующих энергоблоков станции. Риск ядерного заражения в районе атомной электростанции "полностью исключен", сообщили в префектуре.

Атомная электростанция "Фламанвиль" расположена на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш. Она имеет два реактора мощностью 1,3 МВт каждый, которые были введены в эксплуатацию в 1986 и 1987 годах. Сейчас компания-оператор "Электрисите де Франс" ведет там строительство третьего энергоблока, пуск которого намечен на 2018 год.