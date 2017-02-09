"Роснефть": "Другая Россия" "дискредитирует госвласть" по заказу и на деньги Ходорковского

Служба безопасности «Роснефти» совместно с МВД и ФСБ задержала 12 активистов «Другой России», которые собирались провести акцию у центрального офиса в Москве, сообщает нефтяная компания. «Эффективные действия по предотвращению провокации стали возможны благодаря наличию информации о подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского», - говорится в сообщении «Роснефти». Отмечается, что все задержанные доставлены в ОВД «Якиманка» для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности.

В компании напомнили, что 21 января активисты «Другой России» провели акцию возле офиса «Газпрома» в Санкт-Петербурге. «Тогда им удалось заблокировать двери офиса, сжечь вывешенные у входа знамена корпорации, водрузить на их место флаги Советского Союза и скрыться до прибытия полиции», - говорится в сообщении.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал агентству РБК, что силовики были осведомлены о предстоящей акции и поджидали ее участников на месте проведения. «Молодые люди, которые хотели провести акцию, залезли по крыше соседнего с «Роснефтью» здания, но там их уже ждали», — сказал Леонтьев.

В свою очередь, член исполкома «Другой России» Александр Аверин сообщил агентству, что активисты атаковали московский офис компании и пытались там вывесить транспарант «Капитализм — дерьмо!». «Наши активисты обвинили компанию в том, что, в то время как наша страна переживает тяжелый кризис, зарплаты топ-менеджеров растут на десятки процентов в год», - пояснил Аверин Он отметил, что всех задержанных отпустили, составив протоколы об административном правонарушении.