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Московский листок

Во Франции незаметно взорвалась АЭС

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 0

авария франция аэс чернобыль фукусима
Во Франции незаметно взорвалась АЭС

Взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции прогремел утром в четверг. Предварительная информация указывает, что взрыв произошел в результате короткого замыкания. Работа одного из двух реакторов АЭС остановлена после взрыва. Самое интересное, что хотя раненых в результате взрыва нет, но несколько человек получили отравления. Любопытно, чем?

"Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание", — сообщил представитель местных властей.

Помнится, во время катастрофы на Фукусиме тоже сначала говорили, что все в порядке, потом дали оценку аварии в 4 балла, после чего постепенно повышали до максимальных 7. Аналогия именно с Фукусимой, а не с Чернобылем или Три-Майл-Айлендом вполне корректна - конструктивно реакторы в Японии и Франции имеют больше общего. И хотя реакторы PWR на АЭС во Фламенвиле аналогичны нашим ВВЭР, считающимися "безопасными", к этому надо добавлять слово "относительно".

25 октября 2012 года на АЭС Фламанвиль уже случалась авария - утечка радиации внутри одного из реакторов. Любопытно, что тогда происшествие признали "незначительным" и даже не проводили эвакуацию персонала, что может, как и в случае с Фукусимой на достаточно легкомысленное отношение руководства АЭС и компании-оператора к вопросам безопасности.

Опять же отклонения в химическом составе стали корпуса строящегося третьего атомного реактора во Фламанвиле, снижающие его прочность, были обнаружены надзорным органом по ядерной безопасности Франции (ASN) два года назад. Европейский реактор EPR с водой под давлением был разработан фирмой Areva - уже объявлено, что больше компания никогда не будет продавать за рубеж проект EPR "под ключ". Группа Areva, созданная в 2001 году, переживает глубокий кризис. Чистый убыток Areva по итогам 2014 года возрос почти в 10 раз по сравнению с 2013 годом и составил 5,6 миллиарда долларов, что существенно превышает рыночную капитализацию компании. Начиная с 2003 года, Areva не смогла выиграть ни один тендер на строительство новых атомных энергоблоков.

Кстати, вот тот самый машинный зал, где сегодня произошлел взрыв.

Итак, на реакторе, который сейчас остановлен, 5 лет назад была утечка радиации. На новом реакторе обнаружены откронения в прочности корпуса реактора. И нас убеждают, что нет оснований для беспокойства?

Тогда чем отравились 5 сотрудников АЭС после взрыва? Чем там вообще можно отравиться? Кстати, внятной причины взрыва тоже не называется. Что взорвалось? Короткое замыкание может быть причиной взрыва, но что взорвалось-то?

А взорвалось что-то серьезное, поскольку пришлось останавливать целый энергоблок, производящий 2 процента всей электроэнергии Франции.

У меня как всегда только рдин вопрос - как долго вопрос безопасности атомной энергетики будет оставаться делом бизнеса, причем даже не на международном, а на национальном уровне?

К чему это приводит, мы уже наблюдали в Японии на примере компании ТЕРСО - до сих пор, между прочим, авария на АЭС Фукусима продолжается, идет выброс радиоактивных материалов в океан, в грунт и в атмосферу. Хранилища для зараженной воды переполнились еще в 2013-м году, и нигде не сообщалось, что там происходит теперь, в 2017-м году.

А что, если построить АЭС где-нибудь в Центральной Африке? Обучить местных каннибалов нажимать на кнопки - и получать дешевую электроэнергию... А если что случится, то узнаем об этом лет через несколько, когда радиация доберется до Европы. Раньше были "банановые республики", а теперь будут радиоактивные.

Верите ли вы отчетам компании "Электрисите де Франс"? 

Да и у нас глава процветающего "Росатома" почему-то пересел за 5 лет до пенсии на странную должность в администрации президента, организовывать выборы Путина в 2018 году. С тонущего корабля на другой, тоже тонущий?

Кстати, только что звонила Натали Уварофф из Парижа - там у них вообще практически ничего не говорят об аварии на АЭС. Совсем как в Киеве в первые дни после Чернобыля. Ну дай бог, чтобы пронесло. На этот раз...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

 

 



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